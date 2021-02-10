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  • Выделяйся с новым смартфоном POCO X6 Pro всего от 9 574! Топовый Dimensity 8300-Ultra, 1.5K дисплей и сверхтонкие рамки.

Выделяйся с новым смартфоном POCO X6 Pro всего от 9 574! Топовый Dimensity 8300-Ultra, 1.5K дисплей и сверхтонкие рамки.

12.01.2024 286 0

Ого какой смартфон!

Компания POCO представила свои новинки, а они уже доступны в продаже по сладкой цене! POCO X6 Pro - он станет бестселлером и вы точно будете хотеть его приобрести…

 

Poco X6 Pro

 

POCO X6 Pro оснастили плоским 6,67” AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 1800 нит и частотой ШИМ-затмения 1920 Гц для снижения нагрузки на глаза.

 

Poco X6 Pro

 

Смартфон получил 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra, который точно удовлетворит все потребности даже достаточно требовательного пользователя. Телефон из коробки получил новую фирменную операционную систему HyperOS.

 

Poco X6 Pro

 

Основная камера с разрешением 64 Мп оснащена оптической стабилизацией для нейтрализации тряски. Есть также 8-мегапиксельная ультраширокоугольная и 2-мегапиксельная макрокамера. В смартфоне есть стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC для бесконтактной оплаты.

 

Внутри смартфона установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки, что позволяет заполнить до 100% за 45 минут.

 

Poco X6 Pro

 

Смартфон отлично подойдет тем, кому нужно универсальное устройство с отличными характеристиками. Смартфон выглядит гораздо дороже, имеет качественный дисплей и мощный процессор. Приобрести телефон можно по ссылке:

 

POCO X6 Pro 8/256 Гб - от 9 574 ($249)

 

Цена указана с купоном $20 и промокодом на $30 24WS30 !

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 12.01.2024
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Выделяйся с новым смартфоном POCO X6 Pro всего от 9 574! Топовый Dimensity 8300-Ultra, 1.5K дисплей и сверхтонкие рамки.