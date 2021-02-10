Известные характеристики камер Honor Magic 6, Magic 6 Pro

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Интересная информация

В скором времени состоится презентация Honor, которая запланирована на 10-11 января, на которой компания представит новинки Magic 6 и Magic 6 Pro и операционную систему Magic OS 8.0. И появилась интересная информация по камерам смартфонов.

Известный информатор Digital Chat Station опубликовал сообщение, в котором говорится о спецификациях камер Magic 6 и Magic 6 Pro. Уже давно известно, что новые смартфоны будут ориентированы на возможности фото. И есть предположение, что информатор говорил именно об этих смартфонах, он не указывал на конкретные модели.

Утечка предполагает, что стандартная модель будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельную телефотокамеру с поддержкой 2,5-кратного оптического зума.

Honor Magic 6 Pro в свою серьгу будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1,3 дюйма, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 180-мегапиксельную (1/1,49 дюйма) перископическую телефотокамеру с 2 зумом.

Информатор ничего не упомянул о характеристиках камеры Honor Magic 6 RSR, которая, как говорится, является специальной версией, разработанной в сотрудничестве со студией Porsche Design Studio. Но по некоторым данным, Magic 6 RSR может стать первым в мире смартфоном с однодюймовой основной камерой OmniVision OV50K. Сверхшироугольный объектив и перископическая телефотокамера, вероятно, будут присутствовать, но их детали пока недоступны.

По предварительным данным, серия Honor Magic 6 будет поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь аккумулятор более 5000 мАч.