Выигрывай Telegram Premium! В приложении Telegram запустили функцию розыгрышей.

179

Вам – подписка, владельцам каналов – аудитория!

Telegram становится одним из первых приложений, которое добавляет собственный сервис для проведения розыгрышей. С точки зрения получателя, розыгрыш является розыгрышем, но каналу или аккаунту приходится прилагать немало усилий, чтобы его организовать. Обычно процесс розыгрыша занимал много времени и необходимо было привлекать много сторонних сервисов для его проведения.

Владельцы каналов теперь могут предлагать призы в виде бесплатных подписок на Telegram Premium, которые оплачиваются организующим розыгрыш каналом, Telegram автоматически будет выбирать победителей случайным образом.

Также каналы могут определять правила розыгрыша, например открывать его для всех подписчиков канала или только для новых. После определения победителей, они получат код, который можно использовать для получения бесплатной подписки на Telegram Premium. Те, у кого уже есть премиум-подписка, могут подарить свой выигрыш другим пользователям. В видео выше срок подписки по умолчанию составляет 12 месяцев, что является значительным призом, если вы цените Telegram Premium.

Это открывает каналам путь к привлечению новых подписчиков или созданию новой аудитории. Призы от Telegram не ограничиваются подписками, они могут стать основой для предложения реальных денежных вознаграждений пользователям за ваш канал. За каждую розданную подписку канал получает четыре бонуса, которые можно обменять на кастомные цвета и функции канала.

Пользователи получат бонусы за подписку на Telegram Premium. Дарение подписок также дает пользователям возможность повысить уровень своих аккаунтов. Новый инструмент подарочных подписок в Telegram, безусловно, принесет пользу каналам и самому приложению, поскольку даримые подписки не являются бесплатными для канала, чтобы передавать их подписчикам.

Надеемся, эта функция будет развиваться и в дальнейшем проведение розыгрышей можно будет организовывать на любую тематику.

Следи за новостями в нашем Telegram﻿-канале и возможно именно ты выиграешь подписку: Andro News

Источник: telegram