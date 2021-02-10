Выход 4-нм продукции Samsung Foundry удвоится с 2022 года до 70%: Samsung могут ждать большие заказы на чипы, в частности от AMD

89

Производители есть, а чипов не хватает...

В начале 2022 года количество 4-нм чипов, выходившее с завода Samsung Foundry, составляло всего 35%. Это означает, что остальные 65% отбраковывались, что было очень плохим показателем, в то же время количество чипов, выходивших на TSMC на 4-нм узле, составляло 70%. А ввиду того, что разработчик чипа несет ответственность за оплату дефектных чипов, Qualcomm решила перенести производство Snapdragon 8 Gen 1 в TSMC, где он стал Snapdragon 8+ Gen 1.

В последнем отчете компании Chosun говорится, что в течение октября производительность 4-нм производства на заводе Samsung Foundry составила 70%, что позволило открыть новые направления деятельности для литейного цеха и привлечь больше копаний, желающих производить свои чипы на заводских мощностях Samsung.

Новые серверные чипы AMD Zen 5c, известные под кодовым названием Prometheus, начали производиться в среду с использованием 4-нм узла Samsung Foundry и 3-нм узла TSMC. Традиционно AMD производит свои чипы в TSMC, но компания стремится сотрудничать с обеими ведущими мировыми литейными компаниями. Есть две ключевые теории, почему да.

Компания AMD планирует предложить версии чипа высокого и исходного уровня. В этом сценарии TSMC производит кремний высокого уровня, используя свой 3-нм техпроцесс, в то время как Samsung будет производить чип начального уровня, используя свой 4-нм техпроцесс. Другая возможность заключается в том, что AMD считает узел N3 TSMC похожим на 4-нм узел Samsung с точки зрения производительности, и что AMD считает, что 3-нм версия серверного чипа "Zen 5c" от TSMC является такой же, как и 4-нм. -нм версия, производимая Samsung.

Исследователь Ким Янг-Пенг, работающий в Корейском институте промышленной экономики и торговли, сказал: "Если Samsung успешно выигрывает заказы на 4-ночипы AMD на этот раз, это откроет двери для сделок в сфере "больших чипов" для серверов, где Samsung был слабым . Это даст возможность для роста влияния Samsung Foundry".

Samsung Foundry может забрать заказ у TSMC, поскольку у последней заканчиваются производственные мощности.

Теперь технологический узел N3B TSMC полностью используется для производства 3-нм SoC A17 Pro, которая используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. В этом году ни один другой смартфон не будет использовать 3-нм чип, но время покажет, что будет в 2024 году. Ожидается, что A18 Pro, который может появиться во всей линейке iPhone 16, будет производиться на TSMC и, учитывая ранее украденное выгодное соглашение, это может мешать другим компаниям производить свои 3-нм чипы на TSMC.

Производственные мощности TSMC 3 нм таковы, что она не справляется с заказами для всей индустрии, и она повысила цены на 3 нм производство. Это позволило некоторым fabless-производителям (как Apple, fabless-производители разрабатывают свои собственные микросхемы, но полагаются на контрактную литейную фабрику для их производства) обратиться к Samsung Foundry. Считается, что с выходом на 4-нм и 3-нм GAA на уровне 70% Samsung Foundry близка к тому, чтобы получить заказ от крупного европейского клиента.

Как сообщается, свой процессор приложений Samsung Exynos 2400, который, как ожидается, станет основой для Galaxy S24 и Galaxy S24+ на всех рынках за пределами США и Китая, был запущен в производство в Samsung Foundry с использованием 4-нм техпроцесса. Благодаря дизайну с четырьмя ядрами Samsung возлагает большие надежды на доморощенную точку доступа в следующем году. Как сообщается, Samsung намерена использовать новую технологию упаковки, которая может улучшить тепловые характеристики и производительность чипсета.

Если производительность Samsung Foundry останется высокой или улучшится, это поможет Samsung Foundry завоевать больше клиентов.

Источник: biz-chosun