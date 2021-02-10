Выход Apple AirTag 2 задерживается – Мин-Чи Куо
19.10.2023 81 0
ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕКЕРА ЗАДЕРЖУЕТСЯ
По новым данным аналитика Мин-Чи Куо, массовое производство второго поколения смарт-трекера AirTag от Apple перенесли с 2024 по 2025 год.
Ранее сообщалось о выходе AirTag 2 в четвертом квартале 2024 года. Теперь аналитик не уточнил точные сроки, хотя можно предположить 1-2 квартал 2025 года.
Детали о возможностях AirTag 2 пока не известны. Ожидается улучшение точности местоположения и интеграция с будущими устройствами дополненной реальности от Apple.
Следовательно, следующее поколение смарт-трекера от Apple немного задержится. Больше подробностей ожидаем в ближайшее время.
Источник - X (Мин-Чи Куо)
Дата публикации: 19.10.2023
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