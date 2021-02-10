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Год потихоньку подходит к концу, и самое время подводить большие итоги. Начнём со смартфонов Xiaomi, вышедших в 2023 году. Помимо фирменных флагманов также обсудим телефоны от суббрендов Redmi и Poco.

За этот год было представлено множество крутых моделей, поэтому рейтинг обещает быть большим и интересным. Если вы еще не приобрели новое мобильное устройство от Xiaomi, то самое время подобрать подходящий аппарат и сделать подарок себе на Новый год. Устраивайтесь удобнее и приступайте к чтению рейтинга лучших смартфонов Xiaomi за 2023 год.

ТОП-10 лучших телефонов Xiaomi, Redmi и Poco за 2023 год

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Mix Fold 3

Poco M6 Pro

Poco F5 Pro

Poco X5 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 12T Pro

Поскольку наша подборка большая и вмещает телефоны из разных суббрендов, мы будем обсуждать не только флагманы. В рейтинге вы также найдете бюджетные смартфоны и младшие флагманы.

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro

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Подборку открывает топовый флагман, представленный совсем недавно. Пока есть только китайская версия, а глобалка ожидается уже весной. Xiaomi 14 Pro достаточно большой и тяжелый – 161.4 x 75.3 x 8.5 мм с весом 223 грамма. Корпус стеклянный, а каркас выполнен из алюминия. Есть и эксклюзивная версия с титановыми гранями. От воды телефон защищен по стандарту IP68.

LTPO AMOLED экран в Xiaomi 14 Pro может похвастаться частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и высоким разрешением 1440 x 3200 пикселей. Диагональ составляет 6.73 дюйма. В качестве процессора используется новейший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 из 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Постоянный накопитель предлагается на 256/512 ГБ или 1 ТБ.

Камеры Xiaomi 14 Pro заслуживают отдельного внимания. Это основной и телефото модули по 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик на 50 Мп с автофокусом. Доступна запись видео в максимальном качестве 8K с 24 кадрами в секунду в режиме HDR.

К остальным преимуществам Xiaomi 14 Pro следует отнести новую фирменную прошивку HyperOS на базе Android 14, 32-мегапиксельную фронтальную камеру с записью видео в 4K@30/60fps, стереозвук, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Аккумулятор емкостью 4880 мАч поддерживает 120-ваттную проводную, 50-ваттную беспроводную и 10-ваттную реверсивную зарядку.

ТИТАНОВЫЙ ШИК Xiaomi 14 Pro Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Пиковая яркость 3000 нит

+ Есть версия с титановыми рамками

+ Топовое железо

+ Замечательные камеры ﻿+﻿Проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт

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Минусы

- Большой вес

﻿- Китайская версия 12/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro

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Далее рассмотрим крутой среднебюджетник из T-линейки. AMOLED-экран диагональю 6.67 дюймов с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит выдает великолепную картинку. От повреждений дисплей Xiaomi 13T Pro защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а вода не страшна благодаря стандарту IP68.

Размеры Xiaomi 13T Pro составляют 162.2 x 75.7 x 8.5 мм весом 200 или 206 г (в зависимости от материала корпуса). Кстати, о материалах: помимо стандартной глянцевой крышки можно выбрать вариант с качественной экокожией. Огорчает только пластиковый каркас корпуса.

Xiaomi 13T оснащен производительным 4-нанометровым процессором Mediatek Dimensity 9200+, который справляется даже с требовательными игрушками на высоких настройках графики. Картину дополняют три отличные модификации памяти: 12/256, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Тройная основная камера Xiaomi 13T имеет отличные параметры: главный модуль 50 Мп с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телевик с 2-кратным оптическим зумом и ультраширик на 12 Мп. Изображения получаются отменного качества, и не последнюю роль играет оптика от Leica.

С автономностью в Xiaomi 13T Pro все отлично благодаря аккумулятору на 5000 мАч и зарядке мощностью 120 Вт. Ожидается до двух дней работы при умеренном использовании.

С ТОПОВЫМ ЭКРАНОМ Xiaomi 13T Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит

+ До 1 ТБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ

+ 120-ваттная зарядка

+ Есть телефото объектив

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Минусы

- Пластиковые рамки

﻿- Запись видео на фронталку только в 1080p@30fps

﻿﻿﻿- Завышенная цена 12/512 - від 23 299 грн 16/512 - від 26 262 грн 12/1 ТБ - від 26 236 грн

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra

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Эта модель вполне оправданно заслужила звание одного из самых лучших камерофонов 2023 года. Если вы подбираете смартфон с уклоном на фото- и видеосъемку, Xiaomi 13 Ultra подойдет лучше всего. Начнем с экрана: здесь представлена 6.73-дюймовая LTPO AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1440 x 3200 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит.

Xiaomi 13 Ultra работает под управлением флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Никакие нагрузки не страшны для этого аппарата. Вариантов памяти достаточно много – от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ.

Камеры – вот главное преимущество Xiaomi 13 Ultra. Смартфон получил четыре камеры с крутыми характеристиками – основной сенсор 50 Мп с переменной диафрагмой, лазерным автофокусом и оптической стабилизацией + перископический телефото 50 Мп с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом + стандартный телефото 50 Мп с 3.2-кратным с углом обзора 122°. Впечатляет, правда?

Единственный момент, который может насторожить некоторых пользователей – специфический дизайн Xiaomi 13 Ultra. Блок камер выглядит как огромная шайба, да и закругленный экран не всех порадует. Материалы корпуса премиальные: алюминий, стекло и экокожа в некоторых вариантах.

Автономность Xiaomi 13 Ultra на высоте: батарея имеет емкость 5000 мАч, мощность проводной зарядки составляет 90 Вт, беспроводной – 50 Вт. Есть и 10-ваттная реверсивная зарядка, которая может пригодиться в некоторых случаях.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ КАМЕРЫ Xiaomi 13 Ultra Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Качественный LTPO AMOLED экран

+ Процессор Snapdragon 8 Gen 2

+ Отличный набор камер

+ Беспроводная 50-ваттная зарядка

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Минусы

- Проблемы с эргономикой

﻿- Специфический дизайн 12/256 - від 32 319 грн 16/512 - від 39 754 грн 16/1 ТБ - від 41 219 грн

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3

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В этом году в ассортименте Xiaomi появился складной смартфон с флагманскими характеристиками и соответствующей ценой. В разложенном виде габариты составляют 161,2 х 143,3 х 5,3 мм, в сложенном – 161,2 х 73,5 х 10,9 мм. Из-за веса в 255 граммов Mix Fold 3 нельзя назвать легким, хоть он и компактный.

Внутренний дисплей Foldable LTPO OLED+ диагональю 8.03 дюйма получил разрешение 1916 x 2160 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1300 нит. Внешний AMOLED-экран имеет диагональ 6.56 дюймов, разрешение 1080 x 2520 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 2600 нит. Качество обоих экранов отличное.

Начинка Xiaomi Mix Fold 3 не менее крутая – это флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного накопителя может составлять 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Порадовали и камеры Xiaomi Mix Fold 3: главный модуль 50 Мп, два телефото объектива с разным оптическим зумом по 10 Мп и ультраширик на 12 Мп. Фронтальные камеры две – внутренняя и внешняя по 20 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч с 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

СКЛАДНОЙ ТЕЛЕФОН Xiaomi Mix Fold 3 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Два отличных экрана

+ Флагманское железо

+ Набор хороших камер

+ Есть беспроводная зарядка

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Минусы

- Большой вес

﻿- Высокая цена 12/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro

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Хороший телефон начального уровня, который предлагает 6.79-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1080 x 2460 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, основную 50-мегапиксельную камеру и аккумулятор на 50.

Несмотря на бюджетность, задняя крышка Poco M6 Pro выполнена из стекла. А вот каркас корпуса уже пластиковый. Габариты стандартные для современного телефона – 168.6 x 76.3 x 8.2 мм с весом 199 граммов. Есть небольшая влагозащита от пыли и брызг по стандарту IP53.

Вариантов памяти у Poco M6 Pro всего два – 4/64 и 6/128 ГБ. Но можно также установить microSDXC. Фронтальная камера достаточно слабая – 8 Мп с возможностью записи видео в 1080p@30fps, но для общения по видеосвязи подойдет. Работает телефон под управлением MIUI 14 с Android 13.

ЕСЛИ НУЖЕН БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ Poco M6 Pro Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 5/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 5/10

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Плюсы

+ Стеклянный корпус

+ Поддерживается карта памяти

+ Аккумулятор 5000 мАч

+ Есть аудиоджек + Низкая цена

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Минусы

- Пластиковые рамки

﻿- Мало памяти в базовой модификации

﻿﻿﻿- Нет ультраширика - Маленькая мощность зарядки 4/64 - очікується 6/128 - очікується

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro

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Это уже достойный среднебюджетник с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Вы сможете поиграть на нем даже в ресурсоемких игрушках на максимальных настройках. 8 или 12 ГБ оперативной памяти обеспечат плавную и быструю работу интерфейса, а для хранения персональных данных предлагается 256 или 512 ГБ.

AMOLED-экран разрешением 1440 x 3200 пикселей выдает яркую и качественную картинку, чему способствует пиковая яркость в 1400 нит и поддержка режимов Dolby Vision и HDR10+. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавный скроллинг.

Основная камера хорошая и полностью соответствует своему сегменту – это главный 64-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Видео можно записать в 8K@24fps, что является однозначным преимуществом. Даже у многих флагманов максимальный порог – это 4K.

С автономностью у Poco F5 Pro тоже все хорошо. Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает 67-ваттную зарядку. Не самая большая мощность, но удобно пользоваться можно. До 50% телефон должен зарядиться всего за 15 минут.

Есть даже беспроводная зарядка, являющаяся большой редкостью в среднебюджетном сегменте. Мощность беспроводной зарядки – 30 Вт, и производитель обещает подкормку до 50% за 32 минуты.

ДОСТОЙНЫЙ СРЕДНЕБЮДЖЕТНИК Poco F5 Pro Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

+ Запись видео на основную камеру в 8K@24fps

+ Хорошая автономность

+ Беспроводная зарядка 30 Вт

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Минусы

- Средний ультраширик

﻿- Нет полноценной влагозащиты 8/256 - від 17 099 грн 12/256 - від 17 999 грн 12/512 - від 18 999 грн

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

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Бюджетная модель с хорошими характеристиками и хорошей ценой. Корпус полностью пластиковый, а габариты составляют 162.9х76х7.9 мм с весом 181 грамм. Существует символическая защита по стандарту IP53. AMOLED-экран диагональю 6.67 дюймов имеет неплохие параметры – частота обновления 120 Гц, разрешение 1080 x 2400 пикселей и пиковая яркость 900 нит.

Здесь используется популярный среднеуровневый процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G: в повседневном использовании будет все летать, а вот в требовательных игрушках придется выставлять средние настройки графики. Имеются две модификации Poco X5 Pro: 6/128 и 8/256 ГБ. Для бюджетника такого объема памяти достаточно.

Основная камера Poco X 5 Pro получила главный 108-мегапиксельный и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Качество фото нормальное, но чудес ждать не стоит. К преимуществам следует отнести наличие 3.5 мм аудиоджека для подключения проводных наушников. Карта памяти не поддерживается – иначе был бы вообще праздник.

Аккумулятор Poco X5 Pro имеет стандартную емкость 5000 мАч. Есть проводная 67-ваттная зарядка и 7-ваттная реверсивная. Беспроводная зарядка отсутствует, что вполне оправдано в этом ценовом сегменте.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ Poco X5 Pro Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 7/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Неплохие камеры

+ Есть аудиоджек

+ Отличная автономность

+ Доступная цена

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Минусы

- Полностью пластиковый корпус

﻿- Нет записи видео в 4K с 60 fps

﻿﻿﻿- Всего 6 ГБ ОЗУ в базовой версии 6/128 - від 9 189 грн 8/256 - від 10 849 грн

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Pro

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Это топовая новинка, которая смогла удивить даже ярых фанатов Xiaomi. Это младший флагман, но при этом характеристики самые крутые и топовые.

Начнем с OLED-экрана, предлагающего разрешение 1440 x 3200 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 4000 нит. Такой яркости дисплея мы еще не видели, и очень приятно, что ее релиз состоялся в среднебюджетном сегменте.

«Начинка» Redmi K70 Pro самая мощная – новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с несколькими вариантами памяти. Базовая версия идет на 12/256 ГБ, а топовая – на 24 ГБ/1 ТБ.

Камеры Redmi K70 Pro тоже производят исключительно приятные впечатления. Здесь у нас главный и телефото модули по 50 Мп + ультраширик на 12 Мп. Максимальное качество для записи видео – 8K@24fps, но также 4K с 24, 30, 60, 120, 240 и 960fps. Чудеса!

С автономностью у Redmi K70 Pro все в полном порядке. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечит до двух дней работы, а быстрая зарядка на 120 Вт оперативно накормит разряженную батарею.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЭКРАН И ПРОЦЕССОР Redmi K70 Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Экран с пиковой яркостью 4000 нит

+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

+ Хорошие камеры

+ Проводная зарядка 120 Вт + Выгодная цена

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Минусы

- Нет беспроводной зарядки

﻿- Простенький дизайн 12/256 - очікується 16/256 - очікується 16/512 - очікується 12/1 ТБ - очікується

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro+

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Тринадцатая линейка Redmi наделала много шума после презентации благодаря крутым характеристикам и очень низкой цене. Это настоящий ТОП за свои деньги, заслуженно занимающий место в сегодняшнем рейтинге.

Характеристики Redmi Note 13 Pro Plus поразительны: OLED-экран с пиковой яркостью 1800 нит, производительный процессор Mediatek Dimensity 7200 Ultra, основная камера с 200-мегапиксельным главным модулем и 8-мегапиксельным ультрашириком. Базовая версия – на 12/256 ГБ, а максимальная – на 16/512 ГБ. Так что каждый сможет подобрать подходящую для себя модификацию.

Работает Redmi Note 13 Pro+ под управлением MIUI 14 на базе Android 14. Запись видео возможна в 4K с 30 кадрами в секунду – немного огорчает отсутствие 60 кадров. 16-мегапиксельная фронталка пишет видео только в 1080p@30/60fps. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 120-ваттную проводную зарядку.

БЮДЖЕТНО И КРУТО Redmi Note 13 Pro+ Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Влагозащита IP68

+ Есть версия на 16/512 ГБ

+ Главный модуль на 200 Мп

+ Проводная зарядка 120 Вт + Низкая цена

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Минусы

- Средний ультраширик

﻿- Камера не пишет видео в 4K с 60 fps 12/256 - очікується 12/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12T Pro

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Летом этого года была представлена крутая доступная модель Redmi Note 12T Pro с 6.6-дюймовым IPS-экраном, который может похвастаться частотой обновления 144 Гц и поддержкой режимов HDR10 и Dolby Vision. Есть влагозащита по стандарту IP53, предназначенная для защиты от легких брызг.

На борту Redmi Note 12T Pro установлен 4-нанометровый среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Это мощное железо, которое справляется с любыми нагрузками, поэтому его наличие в бюджетном аппарате большое преимущество. Вариантов памяти много – от 8/128 ГБ до 12/512 ГБ.

Камера Redmi Note 12T Pro стандартная и восхищения не вызывает – основной сенсор 64 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. С автономностью у Redmi Note 12T Pro все отлично – батарея емкостью 5080 мАч и проводная зарядка мощностью 67 Вт.

ХОРОШЕЕ ЖЕЛЕЗО ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ Redmi Note 12T Pro Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ Хороший процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra

+ До 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

+ Есть аудиоджек

+ Запись видео на фронталку в 1080p@120fps

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Минусы

- Основная камера не пишет видео в 4K с 60 кадрами в секунду 8/128 - очікується 8/256 - очікується 12/256 - очікується 12/512 - очікується

Итоги

Мы рассмотрели десять лучших смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi за 2023 год. Теперь давайте подведем краткие итоги:

Лучший камерофон Xiaomi в 2023 году – Xiaomi 13 Ultra ;

Лучший складной телефон Xiaomi в 2023 году – Xiaomi Mix Fold 3 ;

Лучший флагман Xiaomi в 2023 году – Xiaomi 14 Pro ;

Лучший младший флагман Xiaomi в 2023 году – Xiaomi 13T Pro ;

Лучший среднебюджетный телефон Xiaomi с мощным железом в 2023 году – Poco F5 Pro ;

Лучший дешевый смартфон Xiaomi в 2023 году – Poco M6 Pro ;

Лучший сбалансированный недорогой телефон Xiaomi в 2023 году – Poco X5 Pro ;

Лучший младший флагман Xiaomi с отличным экраном и процессором в 2023 году – Redmi K70 Pro ;

Лучший недорогой смартфон Xiaomi с большим объемом памяти в 2023 году – Redmi Note 13 Pro+ ;

Лучший бюджетник Xiaomi с хорошей производительностью в 2023 году – Redmi Note 12T Pro .

Пишите в комментариях, какой телефон Xiaomi понравился вам больше всего.