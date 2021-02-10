Утечка официальных рендеров Lenovo Legion Go – консоль действительно в разработке

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﻿Windows 11﻿, Большой экран﻿ и удобное управление

Недавние слухи о конкуренте Steam Deck от Lenovo подтвердились. Сайт Windows Report получил официальные рендеры консоли Legion Go.





Lenovo Legion Go сочетает в своем дизайне черты основных конкурентов, но, по мнению источника, наиболее похожа на Nintendo Switch. Размещение кнопок напоминает Asus ROG Ally, в наличии трекпад, как у Steam Deck. По слухам, экран Legion Go будет размером 8”.









Консоль будет полноценным игровым компьютером с Windows 11, процессор серии AMD Phoenix с мощным видеоядром обеспечит достойную производительность. Lenovo Legion Go имеет огромные вентиляционные отверстия на задней панели, а также подставку, которая будет полезна при подключении внешних контроллеров.









Контролировать ситуацию игрокам помогут триггеры с тыльной стороны. Задняя панель правого джойстика скрывает колесо управления. На консоли можно рассмотреть два порта USB-C (один внизу и один вверху), кнопку питания, разъем для наушников, кнопки регулировки громкости с правой стороны и слот micro-SD.









И да, контролеры снимаются – похоже, они подключены магнитным разъемом.









Подводя итог, можно сказать, что Lenovo Legion Go лишена недостатков некоторых конкурентов: у нее большой набор органов управления. Именно нехватка трекпада или задних кнопок вызвал нарекания пользователей других моделей.