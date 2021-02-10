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Утечка официальных рендеров Lenovo Legion Go – консоль действительно в разработке

17.08.2023 107 2

﻿Windows 11﻿, Большой экран﻿ и удобное управление

Недавние слухи о конкуренте Steam Deck от Lenovo подтвердились. Сайт Windows Report получил официальные рендеры консоли Legion Go.


Lenovo Legion Go сочетает в своем дизайне черты основных конкурентов, но, по мнению источника, наиболее похожа на Nintendo Switch. Размещение кнопок напоминает Asus ROG Ally, в наличии трекпад, как у Steam Deck. По слухам, экран Legion Go будет размером 8”.

 

Lenovo Legion Go


Консоль будет полноценным игровым компьютером с Windows 11, процессор серии AMD Phoenix с мощным видеоядром обеспечит достойную производительность. Lenovo Legion Go имеет огромные вентиляционные отверстия на задней панели, а также подставку, которая будет полезна при подключении внешних контроллеров.

 

Lenovo Legion Go


Контролировать ситуацию игрокам помогут триггеры с тыльной стороны. Задняя панель правого джойстика скрывает колесо управления. На консоли можно рассмотреть два порта USB-C (один внизу и один вверху), кнопку питания, разъем для наушников, кнопки регулировки громкости с правой стороны и слот micro-SD.

 

Lenovo Legion Go


И да, контролеры снимаются – похоже, они подключены магнитным разъемом.

 

Lenovo Legion Go


Подводя итог, можно сказать, что Lenovo Legion Go лишена недостатков некоторых конкурентов: у нее большой набор органов управления. Именно нехватка трекпада или задних кнопок вызвал нарекания пользователей других моделей.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 17.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Proger_V 0
Графоній Phoenix - це добре
17.08.2023 09:41
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ivan 0
Хай зроблять спочатку, Legion Play теж були рендери, так і не вийшла
17.08.2023 09:41
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Утечка официальных рендеров Lenovo Legion Go – консоль действительно в разработке