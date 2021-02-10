Vivo NEX 2022: смартфон без выреза в дисплее и с продвинутой камерой

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В сеть слили раннее изображение Vivo NEX 5 и ключевые характеристики

Для Vivo линейка NEX — это экспериментариум, где обкатываются какие-то технологические фишки. Вписаться в волну новаторства обещает и очередной смартфон этой серии, который должен дебютировать в первой половине следующего года. Какой будет нейминг и какой будет собственно сама новинка, достоверно неизвестно, но первые прогнозы уже появились в сети.

Первое на что нас ориентируют инсайдеры, так это на то, что смартфон изменится как внешне, так и внутренне. Акцент должны сделать на полноэкранность. В основе нового NEX 5 (название предположительное) ждут аппаратную платформу Snapdragon 898, которая должна быть изготовлена с применением норм 4-нанометровой технологии и ее пиковая тактовая частота должна составить 3,09 ГГц.

Диагональ дисплея достигнет 6,67 дюйма, частота обновления 144 Гц и разрешение QuadHD+. В числе фишек устройства упоминается селфи-камера под экраном. Емкость аккумуляторной батареи должна быть 4800 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Основной камере приписывают наличие двух датчиков разрешением по 60-мегапикселей каждый и зум-перископ. Сотрудничество с ZEISS продолжается и оптика немецкой компании должна быть установлена и в новом NEX 5.

Источник сопроводил свою информацию о характеристиках новинки ее рендером. На нем изображен смартфон с изогнутым дисплеем, лишенный рамок по периметру панели и прямоугольной площадкой для датчиков основной камеры. Спешить принимать на веру изображение NEX 5 не стоит. До анонса еще много времени и делать какие-то однозначные выводы преждевременно.

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Источник: twitter