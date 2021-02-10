Vivo NEX все. Экспериментариумом станет серия Vivo X

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Компания решила, что серия NEX изжила себя

С прилавков официального сайта Vivo исчезли смартфоны серии NEX. Это заставило строить предположение, что компания решила внести изменения в свой модельный ряд и похоронила линейку NEX, в рамках которой выходили топовые и экспериментальные модели.

Вице-президент Vivo и генеральный менеджер по стратегии развития бренда подтвердил эту догадку. Компания действительно приняла решение упразднить серию NEX. Но эксперименты и поиск новых идей продолжатся теперь в рамках новой линейки Х. Топ-менеджер Vivo подчеркнул, что несмотря на изменения в продуктовом портфеле смартфонов компании, она и дальше будет создавать отличные продукты и экспериментировать с дизайном.

В рамках Х-серии должны представить флагман Vivo X Note, а также складной Vivo X Fold. О последнем уже известно, что он предложит 8-дюймовую OLED-панель разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и внешний экран диагональю 6,5 дюйма.

Питать аппарат станет батарейка емкостью 4600 мАч с быстрой 80-ваттной проводной зарядкой и беспроводной мощностью 50 Вт. Основная камера будет четверной: 50 Мп + 48 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив, 2-кратный зум) + 8 Мп (зум-перископ, 5-кратный оптический зум).

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Источник: finance.sina