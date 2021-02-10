Vivo X Flip: раскрыты основные характеристики и рендеры

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Еще один смартфон-лягушка от китайцев

Ходят слухи, что Vivo работает над новым раскладным телефоном Vivo X Flip, который, как ожидается, будет представлен в Китае в следующем месяце. Телефон будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, как и Vivo X Fold+, а также оснащен 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Однако наиболее интересным аспектом телефона являются характеристики камер.

Что касается дисплея телефона, то, как сообщается, он будет иметь 6,8-дюймовое разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Соотношение сторон телефона (21:9) будет более стройным, чем у Moto Razr 2022, но не настолько, как у Galaxy Z Flip4.

Согласно информации от надежного источника Digital Chat Station, Vivo X Flip будет иметь двойную камеру внешней крышки: основная на 50 МП Sony IMX866 с OIS и 12 МП сверхширокоугольная IMX663. Задние камеры будут иметь фирменные алгоритмы и оптику Zeiss.

По слухам, Vivo X Flip также обладает достаточно большим аккумулятором на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт, что делает его одним из лучших раскладных телефонов на рынке по этим показателям. В смартфоне установят боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.2, NFC и порт для зарядки USB Type-C.

Новинку планируют продавать в Китае, Индии и Европе. Ожидается, что Vivo X Flip будет анонсирован в Китае в следующем месяце, а тизеры, возможно, будут опубликованы на следующей неделе. Вот и еще один интересный игрок на этом поприще, в этом году ассортимент гаджетов со складывающимся экраном растет как грибы после дождя.

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Источник: weibo