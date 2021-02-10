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Vivo X Note - продолжение футуристичного Nex?

30.03.2022 645 0

Vivo X Note – революция или провал?


Еще вчера мы вам рассказывали про новый складной смартфон Vivo X Fold, как компания опубликовала первые официальные изображения третьей новинки: премиального смартфона Vivo X Note.

 

Vivo X Note тыльная сторона 11

 

Они подтвердили правдивость ранних утечек, иллюстрируя смартфон в схожем с X Fold дизайне: отделанная голубой кожей спинка с крупным прямоугольным блоком камер сверху. По сведениям информатора Digital Chat Station, её возглавляет крупный 50-Мп сенсор Samsung GN 1 (1/1,31") со светосильной диафрагмой f/1.57. Компанию ему составляет 48-Мп ширик, 12-Мп портретник и 8-Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом.Главной фишкой апарата будет 7" AMOLED E5-дисплей с разрешением QHD+, скруглённый на боковые грани.

 

В новинку станет физический переключатель, предположительно позволяющий быстро переключать смартфон в беззвучный режим и обратно. Новинка предложит лучший на данный момент чипсет Snapdragon 8 Gen 1, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, батарею на 5000 мАч с поддержкой 80-Вт зарядкой.Презентация новинок ожидается уже 11 апреля.﻿

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 30.03.2022

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Vivo X Note - продолжение футуристичного Nex?