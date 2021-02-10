Vivo X100 Pro+ получит до 16 ГБ оперативной памяти и интересные материалы корпуса

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Мы все же увидим Vivo X100 Pro+!

В прошлом месяце компания Vivo представила два новых интересных смартфона X100 и X100 Pro, но есть данные, которые готовятся к выпуску еще одна модель - X100 Pro+.

Все ждали презентации этого смартфона в общей линейке, но этого не произошло по неизвестным причинам. Поэтому его следует ожидать уже в этом году, по некоторым данным, во втором квартале 2024 года.

По данным китайского информатора Digital Chat Station , будущий Vivo X100 Pro+ будет иметь до 16 ГБ оперативной и 1 ТВ встроенной памяти. Хотя в предварительном сообщении утверждалось, что самая дорогая версия телефона будет иметь 24 ГБ оперативной памяти, утечка утверждает, что пока не было найдено никаких доказательств, подтверждающих эту теорию.

С другой стороны, похоже, что Vivo планирует выпустить три разных цветовых версии: черную, синюю и желтую. Черная модель будет иметь кожаную отделку (из экокожи), тогда как другие два варианта будут иметь стеклянную заднюю панель, согласно источнику.

Другие ключевые характеристики Vivo X100 Pro+, о которых стало известно на выходных, включают USB 3.2, сертификацию по стандарту IP68 и двухстороннюю спутниковую связь. Телефон будет иметь AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 2K и мощную камеру, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры (сенсор Sony LYT-900), сверхширокоугольного объектива и 200-мегапиксельной перископической телефотокамеры с 200-кратным цифровым и 4 кратным оптическим зумом.

Емкость аккумулятора пока неизвестна, но по слухам смартфон будет поддерживать проводную 100 Вт и беспроводную на 50 Вт зарядку.

Других данных нет, но ближе к дате презентации мы узнаем смартфон больше.

Источник: playfuldroid