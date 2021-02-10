Vivo X100 – известны подробные параметры камер и некоторые другие характеристики

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Ближе релиз – больше данных о камере

Информатор Digital Chat Station подробно рассказал о характеристиках камеры Vivo X100 и других основных параметрах. Система камер Vivo X100 состоит из основной камеры с датчиком Sony IMX920, сверхширокоугольного объектива ISOCELL JN1 и перископического макрообъектива с OV64B 3X. Блок камер имеет маркировку Vario-Tessar, намекающую на сложную оптику.



Ожидается, что основная камера Sony IMX920 будет иметь сверхбольшую диафрагму f/1,57, а ультраширокоугольный объектив JN1 имеет расстояние 15 мм. Кроме того, перископический объектив OV64B 3X получит диафрагму f/2,57. Ожидается, что вся система камер будет охватывать диапазон диафрагмы от f/1,57 до f/2,57 и фокусного расстояния от 15 до 70 мм.



Номенклатура Sony IMX920 является внутренним названием модели, и Sony подчеркивает свою торговую марку Lytia. Таким образом, окончательное рекламное название может принадлежать сенсору из серии LYT8xx.



Digital Chat Station также раскрыл другие ключевые характеристики. Ожидается, что Vivo X100 получит изогнутый экран от BOE ﻿с разрешением 1,5K и оптическим сенсором отпечатков пальцев. Смартфон оснастят 16 ГБ памяти LPDDR5T. Корпус будет защищен по стандарту IP68. Работа Vivo X100 поддерживает мощный аккумулятор на 5100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

Как было официально объявлено вчера, серия смартфонов Vivo X100 будет представлена 13 ноября.

Источник: Sparrows News