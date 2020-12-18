Vivo X60 и X60 Pro: пресс-фото новинок и детали о них

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В сети появились очередные изображения Vivo X60 и Vivo X60 Pro

Под занавес нынешнего года Vivo задумала устроить анонс Vivo X60 и X60 Pro, которые займут позиции флагманов в модельном ряду производителя. Завоевывать лояльность аудитории планируют новым 5-нанометровым чипом Exynos 1080 и продвинутыми камерами, где установили оптику Zeiss. Незадолго до анонса в сеть продолжают проистекать изображения и подробности о новинках.

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Vivo X60 и X60 Pro будут сходны по дизайну, но базовая версия предложит плоскую матрицу и три камеры на тыльной стороне, тогда как в «прошке» реализуют изогнутый по кромкам дисплей и четверную камеру, изюминкой которой станет датчик-перископ на 8 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума и 60-кратного цифрового. Прочие три камеры идентичны для обоих смартфонов: 48 Мп + 13 Мп (широкоугольная) + 13 Мп (телеобъектив).

По сведениям инсайдера Digital Chat Station, Vivo X60 и Vivo X60 Pro получат 120-герцовые AMOLED-дисплеи разрешением 2376х1080 пикселей. Ожидается, что мощность быстрой зарядки в базовой версии составит 33 Вт, камеру Pro-версии дополнит фирменная система карданной стабилизации изображения. Фишкой новинки станет и новая фирменная оболочка OriginOS.

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Источники: mydrivers, mydrivers