Vivo X90 и X90 Pro представлены на мировом рынке – конкурентов в камере нет

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Vivo X90 и X90 Pro их камеры поражают

Серия Vivo X90 была представлена ​​в Китае еще в ноябре прошлого года. Vivo удалось стать пионером использования Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2. Модельный ряд состоял из Vivo X90, Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+. Эти устройства созданы с впечатляющими спецификациями и использованием оптики ZEISS. С момента запуска в Китае поклонники бренда с нетерпением ждали глобального релиза. Вот наконец-то наступил тот день! Vivo представляет серию Vivo X90 на мировых рынках.

VIVO X90 И X90 PRO – ДИСПЛЕЙ И аппаратное обеспечение

С точки зрения базового аппаратного обеспечения, Vivo X90 и X90 Pro очень схожи. Дуэт флагманов обладает одинаковым 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 x 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR 10+ с максимальной яркостью до 1300 нит. Дисплеи имеют небольшие скругления, обеспечивающие премиальный облик. В верхней части вырез для селфи-камеры по центру.

MEDIATEK DIMENSITY 9200 УГРОЖАЕТ ПЕРЕВОЗКИ SNAPDRAGON

Vivo выбрала SoC Dimensity 9200, чтобы конкурировать на рынке, полном флагманов на Snapdragon. У многих могут возникнуть вопросы по поводу такого решения, но компания уверена в производительности Dimensity 9200. Кроме того, Vivo постоянно стремится диверсифицировать свой портфель с помощью многих партнеров. На этот раз для своих глобальных флагманов был выбран MediaTek.

Что касается спецификаций, Dimensity 9200 содержит 1 x ARM Cortex-A715 с тактовой частотой до 3,05 ГГц, 3 x ARM Cortex-A715 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и 4 x ARM Cortex-A510 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Графика обеспечивается мощным процессором ARM Immortalis-G715 с поддержкой трассировки лучей. По цифрам Dimensity 9200 не уступает Snapdragon 8 Gen 2. Оба телефона также имеют накопитель UFS 4.0 и оперативную память LPDDR5X.

Новое партнерство между MediaTek и Vivo по использованию Dimensity 9200 – это не просто договор купли-продажи. Обе компании вместе работали по улучшению работы с последними флагманами Vivo. Появилась новая технология передачи данных из CPU в память UFS 4.0 . Это делает переключение между приложениями и фоновую загрузку еще быстрее.

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ

Vivo X90 и X90 Pro также оснащены стереодинамиками для увлекательного звука. Кроме того, у них есть рейтинг защиты от воды и пыли IP68. Что касается подключения, оба телефона оснащены Wi-Fi 6 и новейшим стандартом Bluetooth 5.3. Также есть ИК-бластер.

Устройства также оснащены быстрой зарядкой на 120 Вт. Применительно к программному обеспечению телефоны поставляются с предварительно установленными Android 13 и FuntouchOS 13.

ГЛАВНЫЙ ИЗДЕЛОК СЕРИИ VIVO X90 – КАМЕРЫ С ОПТИКОЙ ZEISS И ISP V2 ОТ VIVO

Эти два устройства являются отличными флагманами, если смотреть на общие характеристики. Однако главной изюминкой камера. Во время презентации Vivo заявила, что это самая лучшая камера в истории Vivo X-серии.

Новые смартфоны оснащены последними достижениями ZEISS. Производитель объективов и Vivo работали вместе за последние несколько лет, чтобы улучшить фотографии со смартфонов. В результате они совместно разработали настройку камеры в серии Vivo X90. Кроме новых характеристик камеры, компания разработала новый ISP (процессор сигналов изображения). Фактически это третье поколение (V1, V1+, а теперь и V2) чипа Vivo собственной разработки – Vivo V2.

VIVO V2

Новый ISP от Vivo обладает большей вычислительной мощностью и плотностью данных. Существует специальный блок кэша SRAM, способный снизить энергопотребление более чем на 99%. Новый чип улучшает фотографии в условиях экстремального слабого освещения. Он обеспечивает сверхчеткие изображения и имеет новый алгоритм Ultra Zoom EIS. ISP объединяет IMU, OIS и EIS для лучшего масштабирования без потери качества изображения.

V2 также обеспечивает так называемую «нулевую задержку». Он будет работать с помощью обнаружения движения, чтобы зафиксировать изображение момента, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Vivo говорит, что с помощью Vivo X90 вы сможете снимать то, что видите при нажатии кнопки съемки.

СЕРИЯ VIVO X90 НА БАЗЕ ZEISS – КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Vivo X90 Pro содержит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 с разрешением 50 МП с объединением пикселей 4-в-1 и размером пикселя 3,2 мкм. Основная камера имеет диафрагму F/1.75 и полную совместимость с объективом Zeiss T*.

Телефон также имеет 12-мегапиксельную камеру f/2.0 с автофокусом и углом обзора 108 градусов. Третья камера – это телеобъектив на 50 МП с диафрагмой f/1,6, что обеспечивает оптический зум. Как основной, так и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию.

Младшая версия имеет 1/1,49-дюймовую основную 50-мегапиксельную камеру, 12-мегапиксельный телеобъектив, а также 12-мегапиксельную ультраширокую камеру. Широкий также имеет OIS, как и основная камера.

Есть много интересных функций, разработанных совместно с ZEISS. К примеру, Vivo X90 может снимать изображения с высокой детализацией в условиях слабого освещения, а также записывать видео без потери качества. В фотографии также есть режим Handheld Astro, позволяющий пользователям делать снимки звездной ночи за несколько секунд.

КИНОВОДБЛЕСКИ И ЭФФЕКТ МИНИАТЮРЫ

Еще одна интересная функция ZEISS Cine-Flare Portrait – разумно обнаруживает любой источник света на вашем изображении и создает эффект Cine-Flare, похожий на классические фильмы.

Одной из моих любимых функций является миниатюрный эффект Zeiss. Благодаря алгоритмам ИИ по фотографии пейзажа, а программное обеспечение создает очень интересный эффект миниатюры. По моему скромному мнению, это очень крутая функция. Это что-то новое.

Vivo отказалась от системы подвесной стабилизации в пользу обыкновенной OIS. Однако компания уверяет, что это усовершенствованная система и она даст наилучший результат съемки.

Vivo X90 будет продаваться в цветах Breeze Blue и Asteroid Black, в то время как X90 Pro поставляется в легендарном черном цвете. Последний имеет нижнюю часть из премиум-кожи. К сожалению, очень интересный красный цвет не выходит на мировые рынки. Но для тех кто очень хочет есть Aliexpress.

А как вы считаете, смогут ли эти смартфоны побороться за звание лучшего фотоглагмана 2023 года, делитесь своими мыслями в комментариях.

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Источник: gizchina