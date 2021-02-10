Vivo Y77t – новый бюджетник с неплохим дизайном за $190

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Интересное соотношение параметров, внешности и цены

Бюджетный смартфон Vivo Y77t был представлен сегодня в Китае и сразу попал в продажу. Он оснащен процессором Dimensity 7020, основной камерой 50 МП, большой батареей и минимальной емкостью накопителя 256 ГБ.



Vivo Y77t имеет ЖК-дисплей диагональю 6,64” с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В центре экрана – отверстие для 8 МП камеры селфи, на задней панели – 50 МП основная камера и 2 МП датчик. Аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой до 44 Вт. Смартфон очень похож на Y78, вышедший не так давно, но стоит меньше.



Смартфон Vivo Y77t доступен в цветах Phoenix Gold, Black и Jade Green с двумя ценниками: 1399 юаней ($190) за версию 8/256 ГБ и 1599 юаней ($220) за 12/256 ГБ. Его старший брат с минимальными отличиями Y78 стоит на $40 дороже и не кажется теперь удачной покупкой.



Vivo Y77t выглядит интересным бюджетником с привлекательным дизайном, огорчает только ЖК-экран. Достаточно странной кажется стратегия компании, которая в то же время выпускает похожие смартфоны на том же рынке.

Источник: GSMArena