Внимание розыгрыш! Подарок — Xiaomi 11T!

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Друзья, мы любим дарить читателям и зрителям подарки. Опыт прошлых розыгрышей показал, что вы не против поучаствовать в них. Поэтому мы решили устроить очередной розыгрыш, и предоставляем вам шанс обзавестись хорошим смартфоном. На кону — XiaoMi 11T.

Как принять участие в розыгрыше? Все очень просто, всего несколько простых действий и минимум затраченного времени:

1. Подписаться на наш канал Andro News (https://telemetr.me/@andronews_official).

2. Подписаться на канал Нажми Enter (https://t.me/joinchat/i4Lb2RdI4nljZWRi).

3. Кликнуть на кнопку "Участвовать" на канале Andro News (https://telemetr.me/@andronews_official).

Итоги розыгрыша будут подведены 11 октября. Победителя определит бот, и мы свяжемся с ним через Telegram, чтобы решить вопросы с доставкой. Обращаем внимание, что принять участие в розыгрыше могут пользователи из любой страны.

Напомним, что у вас есть шанс заполучить абсолютно бесплатно Xiaomi 11T, который обладает AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым чипсетом Dimensity 1200, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и тройной камерой 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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