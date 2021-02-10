Как восстановить удаленные фото на телефоне Xiaomi (Сяоми)

369

Случайно удалили важные фотографии с вашего Xiaomi? Не волнуйтесь – их можно восстановить!

Если раньше отличные результаты съемки на камеру смартфона ассоциировались только с флагманскими устройствами от А-брендов, то сегодня делать снимки, которые не стыдно поставить в рамку, можно и на бюджетный телефон, и для этого не понадобится сильно колдовать над картинкой.

Одной из компаний, решивших привнести неплохие возможности камеры в бюджетные смартфоны, стала наши любимая Xiaomi. Еще несколько лет назад производитель из Поднебесной объявил о том, что поставит улучшение качество съемки на первое место при разработке новых устройств, а также при подготовке новых версий прошивок. И, как показала история, компания не пускала слова на ветер – сейчас многие доступные устройства Xiaomi зачастую приобретают во многом благодаря достойной работе всех «фото-пушек»

И вот представьте себе ситуацию: вы наделали кучу отличных снимков, пытаетесь их сохранить к себе в облако, что-то идет не так, и вы теряете самые нужные вам воспоминания. Всё пропало? Не стоит переживать. Оказывается, Xiaomi решили подсобить и с этой проблемой. Давайте рассмотрим процесс восстановления удаленных фото на смартфоне Xiaomi.

Восстанавливаем утраченные фотографии

К сожалению, несмотря на все усилия Xiaomi, чтобы вернуть удаленные фотографии придется немного попотеть. Так как проблема не нова, в Сети можно найти немало приложений, с помощью которых можно только попробовать восстановить удаленные картинки, но никто не обещает стопроцентно удовлетворительного результата.

Также простым поиском можно найти способ более глубокого поиска утраченных фото, но только вот этот способ предполагает использование рут-прав, а для нашего случая это обстоятельство не очень подходит.

Напоследок уточним, что самый простой способ решения данной проблемы – превентивный. Используйте облачные хранилища: либо родной для Xiaomi Mi Cloud, либо любой другой сервис облачного хранения вроде Google Диска.

Поиск утраченных фотографий в Корзине Галереи

Если вы случайно удалили важные для вас фотографии, в первую очередь попробуйте просмотреть Корзину родного приложения Галерея от Xiaomi. Да, по аналогии с Windows, в MIUI также есть своеобразный «склад» удаленных файлов – в нашем случае разговор идет именно об изображениях.

Найти Корзину очень просто. Заходим в приложение Галерея (у многих она находится прямо на рабочем столе), нажимаем на иконку в виде трех точек в верхнем правом углу экрана и в появившемся окне тапаем по строчке «Настройки». Откроется новое меню – пролистываем его до конца. В разделе «Дополнительные настройки» нас будет ждать Корзина.

Теперь нажимаем на этот пункт и попадаем в папку удаленных фотографий, которые вы случайно или специально стерли из памяти в течение последних 30 дней. Выбираем нужные нам, соглашаемся на восстановление – готово! Теперь нужные вам фотографии никуда не «убегут».

Восстановление при помощи приложений на Андроид

Однако некоторые фотографии могут удалиться бесследно, либо может закончится срок их хранения в Корзине (который тоже равен 30 дням). В этом случае придется пользоваться специальным ПО для смартфона.

DiskDigger Photo Recovery

Приложение DiskDigger Photo Recovery является, пожалуй, самым известным и стабильно работающим решением для восстановления утерянных фотографий. Кроме обычной версии, которую бесплатно можно скачать в Google Play Маркете, существует также и платная Pro-версия, с помощью которой можно также найти файлы, отличающиеся от фотографий (документы, музыка и т.д.).

Имейте в виду, как и все приложения, рассматриваемые в данном тексте, DiskDigger Photo Recovery лучше работает на рутированных устройствах – в этом случае программа лезет глубоко внутрь хранилища, отыскивая файлы в недоступных для «защищенного» смартфона местах. Приложение для нерутированных устройств ограничено областью поиска – просматриваются только кэш и неудаленные миниатюры.

Что ж, пробуем восстановить фото. Заходим в установленное приложение и нажимаем на первую увиденную нами кнопку с названием «Начать простой поиск изображений». На экране появятся запросы приложения на доступ к памяти и другим разрешениям – соглашаемся со всеми пунктами. Далее начинается поиск фотографий, который не занимает больше 5 минут.

После выполнения поиска вы увидите список всех восстановленных изображений, которые смог обнаружить DiskDigger Photo Recovery. Отмечаем необходимые для возвращения в память смартфона фотографии, нажимаем на кнопку «Восстановление», после чего выбираем папку, куда стоит сохранить нужные нам фото.

RecovMy

Еще одно приложение со схожей с DiskDigger функциональностью. У них даже похожи интерфейсы и алгоритм работы.

После установки приложения заходим в него, нажимаем на кнопку «Start Photo Scan» и ждем окончания процесса поиска. После сканирования снова отобразятся удаленные из Галереи фотографии – выбираем нужные и нажимаем по кнопке в виде закрученной стрелочки. Готово.

Восстановление с помощью проводника файлов

Если же данные приложения не помогают, и нужные вам фотографии все еще остаются удаленными, то можно попробовать поискать их более ужатые версии – так называемые «миниатюры». Найти их не сложно, поможет в этом вам любой файловый менеджер – в нашем случае для примера берется родной Проводник, встроенный в MIUI.

Заходим в проводник. Делаем жест слева-направо, чтобы показались настройки приложения, и в открывшемся списке нажимаем на пункт «Настройки». Первой строчкой в новом окне будет стоять «Показывать скрытые файлы». Активируем данный пункт. После этого возвращаемся на главный экран приложения.

Далее заходим в корневую папку вашего смартфона – в Проводнике от Xiaomi она вызывается свайпом справа-налево. Для вас откроется список все доступных на устройстве папок. Ищем папку с названием DCIM, внутри которой нас будет ждать еще одна папка «.thumbnails». Нажимаем на нее и ищем среди сохраненных на устройстве миниатюр нужное вам изображение, после чего переносим его стандартными средствами в любую доступную папку на смартфоне.

Восстановление фотографий при помощи программ для ПК

Многие опытные пользователи советуют даже не тратить время на поиск удаленных изображений с помощью приложений под Андроид, а сразу подключать «тяжелую артиллерию». Для Windows доступно немало решений по восстановлению утраченных файлов – рассмотрим две наиболее популярные на сегодня программы.

Hetman Partition Recovery

Данный софт давно зарекомендовал себя как отличный способ восстановить необходимые файлы – в отличие от многих программ, Hetman Partition Recovery может вернуть именно оригинал удаленного изображения, а не его сжатую копию. За эту фишку придется платить – бесплатной версии программы не существует. Однако для одноразового пользования подойдет и пробный период – именно этот вариант и предлагает разработчик в первую очередь.

Перед процедурой восстановления следует подключить ваш Xiaomi к компьютеру, после чего на экране смартфона выбрать пункт «Передача файлов». Далее скачиваем программу Hetman Partition Recovery, устанавливаем, а после – открываем ее. Перед нами предстает довольно простой интерфейс софта: здесь мы увидим все доступные для проведения поиска хранилища, включая подключенный к ПК смартфон.

Нажимаем на иконку смартфона и выбираем пункт «Полный анализ». По окончанию анализа выбираем необходимые снимки и нажимаем «Восстановить».

Asoftech Data Recovery

Следующая программа уже не отличается приятным интерфейсом, но все также радует тщательностью поиска. Устанавливаем софт на ваш ПК, также подсоединяем смартфон к компьютеру и открываем само приложение.

В открывшемся окне программы нажимаем «Drive» и выбираем название вашего смартфона. После этого нажимаем «Next», запуская таким образом поиск фото. По окончании процедуры восстанавливаем найденные изображения при помощи кнопки «Recover».

Как видим, способов восстановить утраченные фото не так уж и мало – и это мы еще не затронули вопрос root-прав. Поэтому не волнуйтесь, если вдруг случайно удалите важные для вас изображения.