Вот это поворот: Apple обжалует решение суда по делу Epic Games

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Apple не хочет выполнять решение суда и пытается серьезно затянуть этот процесс

В прошлом месяце суд вынес свой вердикт в противостоянии Epic Games против Apple. По факту, концерн из Купертино вышел победителем из этой схватки и суд отклонил девять из десяти обвинений студии игр. Единственный момент не в пользу Apple — ее обязали разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылку на альтернативные инструменты оплаты.

После завершения судебного разбирательства, Apple транслировала свою удовлетворенность исходом дела и во всеуслышание заявляла о торжестве модели App Store и то, что суд подтвердил отсутствие в ее деяниях признаков монополизации рынка. Казалось, что повод быть недовольным решением суда есть только у Epic Games. Но, оказалось, что и Apple не до конца удовлетворена исходом дела и не готова соглашаться на то единственное правило, внедрение которого от нее потребовал суд.

Apple подала апелляцию на решение суда первой инстанции. Она не согласилась с требованием разрешить разработчикам софта для iOS принимать оплату за встроенные покупки на своих сайтах. Компания надеется, что ей удастся добиться отмены решения суда в этой части.

Многие эксперты склонны видеть в поведении Apple, желание затянуть дело и максимально отсрочить обязанность внести изменения в правила App Store. Уже звучат прогнозы, что, подав апелляцию, компания получила фору в пару лет на разбирательство в апелляционной инстанции. В течение этого времени у нее есть все основания не разрешать сторонние платежи в iOS-приложениях, никто не сможет обязать ее сделать до ее решения апелляции.

Обжаловать решение суда решила и Epic Games. Студия игр уже отправила свою апелляцию, попросив суд пересмотреть решение суда первой инстанции. В своей жалобе она указала, что судья была предвзята и проявила благосклонность по отношению к Apple. А тот единственный «укус» в адрес концерна из Купертино лишь попытка сгладить негативное впечатление и сделать видимость отсутствия неприкасаемости Apple.

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Источник: macrumors﻿