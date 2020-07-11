Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете

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Презентация нового поколения Playstation в этом году совершила настоящий фурор. Причем фанатов приставки больше интересовал не столько вопрос технических характеристик и трейлеры новых игр, а внешний вид новинки. Из-за него обсуждение вышло даже за пределы коммьюнити: в Сети пользователи активно упражнялись в остроумии. Об этом мы писали не так давно.





Многих смущала расцветка Playstation 5. И вот, спустя месяц после презентации, был слит другой вариант приставки. Теперь можно будет купить консоль и в строгом черном цвете с красным акцентами. По крайней мере, основываясь на свежих слухах.

Прежде всего, нужно понимать, что хоть это и слух, но история его появления очень интересна. Брошюра, представленная ниже, была утеряна сотрудником Sony и размещена на сайт ResetEra. Пользователь поинтересовался мнением людей о новой расцветке. На просочившемся изображении показаны продукты Sony, включая DSLR, смартфон Xperia, а также тот самый PlayStation 5 в черном цвете.





На изображении видно, что сам корпус консоли полностью выкрашен в черный цвет, и в дополнение производитель «прикрутил» красную подсветку. Приставка также будет продаваться с контроллером DualSense, который должен менять интенсивность красной подсветки. Это странно, так как красный цвет не ассоциируются с Playstation. Обычно компания акцентом на свои консоли добавляет синий цвет.

Забавно, что у прошлой версии Playstation красный свет означал критические проблемы в работе консоли. Для некоторых фанатов этот внешний вид может ассоциироваться с какими-то проблемами. Тем не менее, хорошо, что компания решила предложить другой вариант расцветки. Не всем понравилась оригинальная цветовая гамма. Правда, неизвестно, насколько данная фотография подлинна. Об этом мы узнаем совсем скоро.





Источник: Metro.co.uk