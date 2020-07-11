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Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете

11.07.2020 1547 1

Презентация нового поколения Playstation в этом году совершила настоящий фурор. Причем фанатов приставки больше интересовал не столько вопрос технических характеристик и трейлеры новых игр, а внешний вид новинки. Из-за него обсуждение вышло даже за пределы коммьюнити: в Сети пользователи активно упражнялись в остроумии. Об этом мы писали не так давно.

 

Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете – фото 1

 

Многих смущала расцветка Playstation 5. И вот, спустя месяц после презентации, был слит другой вариант приставки. Теперь можно будет купить консоль и в строгом черном цвете с красным акцентами. По крайней мере, основываясь на свежих слухах.

 

Прежде всего, нужно понимать, что хоть это и слух, но история его появления очень интересна. Брошюра, представленная ниже, была утеряна сотрудником Sony и размещена на сайт ResetEra. Пользователь поинтересовался мнением людей о новой расцветке. На просочившемся изображении показаны продукты Sony, включая DSLR, смартфон Xperia, а также  тот самый PlayStation 5 в черном цвете.

 

Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете – фото 2

 

На изображении видно, что сам корпус консоли полностью выкрашен в черный цвет, и в дополнение производитель «прикрутил» красную подсветку. Приставка также будет продаваться с контроллером DualSense, который должен менять интенсивность красной подсветки. Это странно, так как красный цвет не ассоциируются с Playstation. Обычно компания акцентом на свои консоли добавляет синий цвет.

 

Забавно, что у прошлой версии Playstation красный свет означал критические проблемы в работе консоли. Для некоторых фанатов этот внешний вид может ассоциироваться с какими-то проблемами. Тем не менее, хорошо, что компания решила предложить другой вариант расцветки. Не всем понравилась оригинальная цветовая гамма. Правда, неизвестно, насколько данная фотография подлинна. Об этом мы узнаем совсем скоро.

 

Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете – фото 3

Источник: Metro.co.uk

Sony Playstation 5
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 11.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
SPI RIT 0
Белая расцветка самая красивая. (имхо)
11.07.2020 16:49
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Вот вам за шутки про вентилятор! Слили фотографию Playstation 5 в черном цвете