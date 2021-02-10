Война, санкции и постепенное закрытие бизнеса: реальность и перспективы

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Это наш очередной выпуск новостей, который выходит после небольшого перерыва. Он нужен был нам, чтобы осознать, что произошло и привыкнуть к новой суровой реальности. Мы готовы двигаться дальше. Во многом этот дайджест новостей про то, что происходило на этой неделе — санкции, блокировки и о тех событиях, которые отложили свой отпечаток на нас.

Последние дни мы наблюдаем публичный и массовый демарш иностранных компаний против России. Все это рискует превратиться в экономическую и торговую блокаду РФ, которая в итоге должна больно ударить по многим жителям этой страны. Уход платежных систем, приостановка работы целого ряда компаний и обвал рубля. Многие теперь не смогут позволить себе имиджевые iPhone. Неприятно, но точно не смертельно. Тем более, что уже и альтернатива достойная нашлась Ayya T1. Этот тот смартфон, который заслужили россияне.

Какие шаги делает Google в этой ситуации? Первым шагом стало отключение рекламы на YouTube и контекстной рекламы. А через неделю отменили всю монетизацию на YouTube, нанеся удар по блогерам и стримерам из России, лишив их большей части доходов.

На волне антироссийских санкций, пожалуй, самым болезненным для россиян стала новость о временном закрытии 850 ресторанов сети Макдональдс. Соцсети, торговые площадки и обычные граждане начали активно прощаться со знаменитым брендом. К ресторанам McDonald's выстроились очереди из тех, кто решил напоследок там поесть. А особо предприимчивые россияне наладили продажу еды из Макдональдс. И даже предлагают прикупить упаковку от бренда, приход которого стал в свое время знаковым для страны и символом нового времени.

Отсутствие взвешенного курса рубля и давление со стороны США, заставляют китайские компании проявлять сдержанность и осторожность. Они не спешат вагонами завозить свои устройства, есть риск проиграть из-за высокого курса рубля — покупательский спрос на смартфоны упадет из-за возросших цен. Кстати, на днях просочился прайс на серию Xiaomi 12 для глобального рынка, и он шокирует. Об этом и другом — на видео.