Характеристики OnePlus Ace 2 Pro: Утечка информации о новом смартфоне

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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ONEPLUS ACE 2 PRO: УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ О НОВОМ ФЛАГМАНСКОМ СМАРТФОНЕ﻿

OnePlus Ace 2 Pro является потенциальным будущим смартфоном от китайского производителя OnePlus. Вот ключевые характеристики, которые просочились через утечку информации:﻿



Дисплей: OnePlus Ace 2 Pro будет иметь 6,74-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.



Процессор: Под капотом смартфона будет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC.



Память: Ожидается, что OnePlus Ace 2 Pro будет иметь 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти.﻿

Камера: Смартфон будет иметь тройную камеру на задней панели, включая 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX890, 8-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельную камеру. На передней панели будет расположена 16-мегапиксельная селфи-камера.



Аккумулятор: Ожидается, что OnePlus Ace 2 Pro будет иметь большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 150 Вт.



Выпуск: Слухи намекают на возможный августовский выпуск OnePlus Ace 2 Pro. По сообщениям, китайский рынок может получить этот смартфон в течение этого месяца, но нет точной информации о его международном релизе.﻿



Важно отметить, что эти детали базируются на утечке информации и не подтверждены официальными источниками. Рекомендуется ожидать дальнейших обновлений от OnePlus для подтверждения этих характеристик и даты выпуска OnePlus Ace 2 Pro.﻿

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Источник: gizmochina