Впечатляющие образцы фото на OPPO Find X6 Pro, такие камеры на OnePlus

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В этом году мобильная фотография делает большой шаг вперед.

Серия Find X6 вместе с планшетом OPPO Pad 2 планируется к запуску в Китае 21 марта. В преддверии презентации на следующей неделе бренд официально поделился образцами камеры Find X6 Pro, подтверждая детали о диафрагме датчика. Кроме того, у будущего смартфона также будет возможность создания изображений от легендарного производителя камер Hasselblad.

OPPO поделилась тремя фотографиями, сделанными из Find X6 Pro, на платформе микроблогов Weibo.

Все три изображения показывают большую детализацию и четкость изображения. Первое фото предположительно сделано на основной модуль, здесь демонстрируется высокая детализация, правильная цветопередача и скинтон, а также оптическое боке из огромной матрицы.

Второе фото демонстрирует возможности зума, скорее всего, сделанное на телевозраст. Третье фото демонстрирует поразительную работу со светом камеры в сложных условиях. Динамический диапазон очень широк и детализация тоже на высоком уровне.

Все три камеры смартфона будут топового уровня: 1-дюймовый главный датчик Sony IMX988 на 50 МП и два объектива Sony IMX890 на 50 МП для сверхширокоугольных и перископических зум-снимков. Ожидается, что смартфон будет иметь MariSilicon X2 ISP и оптимизированные алгоритмы камеры Hasselblad.

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Источник: gizmochina