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Впечатляющие образцы фото на OPPO Find X6 Pro, такие камеры на OnePlus

17.03.2023 76 0

В этом году мобильная фотография делает большой шаг вперед.

Серия Find X6 вместе с планшетом OPPO Pad 2 планируется к запуску в Китае 21 марта. В преддверии презентации на следующей неделе бренд официально поделился образцами камеры Find X6 Pro, подтверждая детали о диафрагме датчика. Кроме того, у будущего смартфона также будет возможность создания изображений от легендарного производителя камер Hasselblad.

 

OPPO поделилась тремя фотографиями, сделанными из Find X6 Pro, на платформе микроблогов Weibo.

 

OPPO-Find-X6-Pro-camera-samples

 

Все три изображения показывают большую детализацию и четкость изображения. Первое фото предположительно сделано на основной модуль, здесь демонстрируется высокая детализация, правильная цветопередача и скинтон, а также оптическое боке из огромной матрицы.

 

 

Второе фото демонстрирует возможности зума, скорее всего, сделанное на телевозраст. Третье фото демонстрирует поразительную работу со светом камеры в сложных условиях. Динамический диапазон очень широк и детализация тоже на высоком уровне.

 

Все три камеры смартфона будут топового уровня: 1-дюймовый главный датчик Sony IMX988 на 50 МП и два объектива Sony IMX890 на 50 МП для сверхширокоугольных и перископических зум-снимков. Ожидается, что смартфон будет иметь MariSilicon X2 ISP и оптимизированные алгоритмы камеры Hasselblad.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.03.2023

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Впечатляющие образцы фото на OPPO Find X6 Pro, такие камеры на OnePlus