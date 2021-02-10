Время для обновления Dimensity 8100 приближается

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Преемник уже готовится и придет в этом году

Чипмейкер MediaTek поставил на поток выпуск хороших чипов, уверенно обгоняя Qualcomm в гонке за лидерство на рынке. Все это стало возможным благодаря, прежде всего, линейке Dimensity, где сейчас роль «главной скрипки» отдана Dimensity 8100. Это, пожалуй, один из лучших процессоров в среднем классе, предлагающий баланс по части производительности и энергоэффективности.

Несмотря на то, что с момента анонса Dimensity 8100 прошло всего четыре месяца, MediaTek готовит преемника. Информацией об этом поделился известный сетевой информатор Digital Chat Station. По его данным, чипмейкер активно работает над обновлением процессоров Dimensity 8000 и Dimensity 8100, а премьера новых однокристальных систем ожидается уже в этом году. Тянуть с релизом не станут.

О характеристиках новинок информации нет. Digital Chat Station лишь многообещающе заявил, что «параметры SoC нового поколения очень и очень приличные». Можно смело предполагать, что, если новые процессоры действительно окажутся достойным продолжением Dimensity 8000 и Dimensity 8100, то такие компании как Xiaomi, Realme, Oppo, Honor, Oppo обязательно выпустят свои устройства с ними на борту.

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Источник: weibo