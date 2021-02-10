Время обновить Wear OS пришло

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В рамках Google I/O состоится презентация новой версии Wear OS

Сегодня стартует конференция для разработчиков Google I/O, в рамках которой компания представит обновления и изменения в своих ключевых программных продуктах, включая операционную систему Android. Ждем анонс Android 12, а также пришло сообщение, что поисковый гигант объявит о давно назревшем обновлении еще одной своей операционной системы — Wear.

Объективно создавалось впечатление, что Google забросила Wear OS и разработчики софта не особо стремились создавать приложения для этой прошивки. Изменения назрели и подстегнуть компанию к этому могло приобретение Fitbit, который специализируется на выпуске носимой электроники.

И вот сегодня Google объявила о том, что в рамках конференции I/O покажет новую Wear OS. Время для этого пришло. Какие изменения и новшества ждут операционку, достоверной информации нет. Ожидается лишь, что Wear OS получит ряд разработок FitBit.

Ходят слухи, что Samsung собирается отказаться от собственной операционной системы Tizen в пользу Wear OS в своих новых умных часах. Возможно, новые смарт-часы от южнокорейского гиганта в итоге станут толчком для развития, в котором так нуждается платформа.

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Источник: twitter