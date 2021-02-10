Познакомьтесь с Android 12. Первое промо-видео

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В сеть слили официальный ролик об Android 12, раскрывающий новшества в дизайне прошивки

На следующей неделе стартует конференция для разработчиков Google I/O, где среди прочего поисковый гигант расскажет о новой версии зеленого робота — Android 12. За несколько дней до анонса известный блогер Джон Проссер выложил в сеть официальный ролик, посвященный Android 12. Напомним, что ранее он же слил в сеть изображения Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Новая версия зеленого робота предложит достаточно существенно переработанный пользовательский интерфейс, который предложит встроенную поддержку тем, и пользователь получит возможность сделать гаджет более персонализированным. Обновленная клавиатура, новые уведомления, значки приложений и перерисованный дизайн системных приложений способны преобразиться внешне в зависимости от избранной темы. Среди прочего разработчики обновили анимацию по всему пользовательскому интерфейсу, что сделало его более плавным и визуально приятным.

Ролик еще не дает полного представления, какой будет операционная система Android 12, но, похоже, что Google готовится серьезно переработать ее, сделать более гармоничной внешне. А еще компания уверяет, что прошивка принесет «прекрасный новый опыт», который предложит пользователям «усиленную защиту конфиденциальности и безопасности».

Google также может начать более активно продвигать экосистему Android с этим обновлением. На одном из слайдов говорится, что «все ваши устройства лучше работают вместе», а это говорит в пользу более тесной интеграции с продуктами для умного дома и носимыми устройствами.

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Источник: phonearena