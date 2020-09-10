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Время работы Google Pixel 4a и сравнение с Pixel 3. Тест на выносливость пройден

10.09.2020 356 0

Рассказываем об автономности Google Pixel 4a

В прошлом году Google взяла и выпустила смартфоны для масс — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Новинки стали ответом Apple на iPhone XR. В этом году традиции выпускать соперника компактному и недорогому iPhone решили следовать, но ограничились выходом только Pixel 4a. Из всех «пикселей» этот получился по-настоящему бюджетным. Цена в $350 при хороших характеристиках — весьма и весьма достойно.

 

В числе ключевых достоинств Google Pixel 4a можно назвать камеру, стоковый Android и длительную поддержку. Но что с автономностью? Ведь прямо скажем с оглядкой на его аккумулятор и прожорливую начинку в долгожители он не метит. Тем не менее, мы взялись проверять, насколько в плане автономности Pixel 4a станет тем еще приключением и испытанием.

 

Время работы Google Pixel 4a и сравнение с Pixel 3. Тест на выносливость пройден – фото 1

 

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3140 мАч и для устройства с OLED-дисплеем диагональю 5,8 дюйма вполне нормально. Но, увы высаживает смартфон батарею быстрее, чем хотелось бы. При рядовой нагрузке аккумулятора со скрипом хватает на день работы и никакие ухищрения тут не помогут выиграть пару часов работы. Но если сравнивать Pixel 4A с Pixel 3, то в лидерах тут «бюджетный пиксель». Получить выигрыш в почти 1 час работы уже приятно.

 

Время работы Google Pixel 4a и сравнение с Pixel 3. Тест на выносливость пройден – фото 2

 

Если на нашем графике автономности посмотреть на то, какие аккумуляторы и «железо» получили «соседи» чуть выше по списку, то можно говорить, что Pixel 4a хоть и не стал крутым смартфоном в плане автономности, но и называть его «слабаком» нельзя. В плане продолжительности работы он выдает то, на что и стоит рассчитывать от устройства с такой батарейкой. Радоваться особо нечему, но и разочаровываться тоже не стоит. Но запастись внешним аккумулятором, если планируете всерьез нагружать Pixel 4A, будет не лишним.

 

Ознакомиться с полной таблицей автономности Andro News и сравнить pixel 4a с другими смартфонами можно здесь

 

Смартфон

Google Pixel  3

Google Pixel 4a

Емкость аккумулятора

2 915 мАч

3 140 мАч

Этапы теста

 

 

Фронтальная камера (30 мин)

86%

93%

Antutu & 3DMark

79%

87%

PUBG (1 час)

57%

67%

Основная камера (30 мин)

41%

53%

Просмотр YouTube (1 час)

29%

45%

Диктофон (15 мин)

26%

43%

Фильм оффлайн (1 час)

13%

36%

WOT Blitz

до 0%

до 0%

Общее время работы:

5 часов и 40 минут

6 часов и 30 минут

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.09.2020

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