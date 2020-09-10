Время работы Google Pixel 4a и сравнение с Pixel 3. Тест на выносливость пройден
Рассказываем об автономности Google Pixel 4a
В прошлом году Google взяла и выпустила смартфоны для масс — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Новинки стали ответом Apple на iPhone XR. В этом году традиции выпускать соперника компактному и недорогому iPhone решили следовать, но ограничились выходом только Pixel 4a. Из всех «пикселей» этот получился по-настоящему бюджетным. Цена в $350 при хороших характеристиках — весьма и весьма достойно.
В числе ключевых достоинств Google Pixel 4a можно назвать камеру, стоковый Android и длительную поддержку. Но что с автономностью? Ведь прямо скажем с оглядкой на его аккумулятор и прожорливую начинку в долгожители он не метит. Тем не менее, мы взялись проверять, насколько в плане автономности Pixel 4a станет тем еще приключением и испытанием.
В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3140 мАч и для устройства с OLED-дисплеем диагональю 5,8 дюйма вполне нормально. Но, увы высаживает смартфон батарею быстрее, чем хотелось бы. При рядовой нагрузке аккумулятора со скрипом хватает на день работы и никакие ухищрения тут не помогут выиграть пару часов работы. Но если сравнивать Pixel 4A с Pixel 3, то в лидерах тут «бюджетный пиксель». Получить выигрыш в почти 1 час работы уже приятно.
Если на нашем графике автономности посмотреть на то, какие аккумуляторы и «железо» получили «соседи» чуть выше по списку, то можно говорить, что Pixel 4a хоть и не стал крутым смартфоном в плане автономности, но и называть его «слабаком» нельзя. В плане продолжительности работы он выдает то, на что и стоит рассчитывать от устройства с такой батарейкой. Радоваться особо нечему, но и разочаровываться тоже не стоит. Но запастись внешним аккумулятором, если планируете всерьез нагружать Pixel 4A, будет не лишним.
Ознакомиться с полной таблицей автономности Andro News и сравнить pixel 4a с другими смартфонами можно здесь
|
Смартфон
|
Google Pixel 3
|
Google Pixel 4a
|
Емкость аккумулятора
|
2 915 мАч
|
3 140 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
86%
|
93%
|
Antutu & 3DMark
|
79%
|
87%
|
PUBG (1 час)
|
57%
|
67%
|
Основная камера (30 мин)
|
41%
|
53%
|
Просмотр YouTube (1 час)
|
29%
|
45%
|
Диктофон (15 мин)
|
26%
|
43%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
13%
|
36%
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
5 часов и 40 минут
|
6 часов и 30 минут
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