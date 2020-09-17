Время работы POCO X3 по сравнению с Redmi Note 9 Pro! Результат расстроил
Проверили время работы POCO X3 и сравнили результат с Redmi Note 9 Pro. Могло бы быть и лучше...
Провели наш фирменный тест автономности смартфона Poco X3 и сравнили время работы с Redmi Note 9 Pro. Рассчитывали, что он проживет дольше...Но, увы, с автономностью все оказалось не так гладко и радужно. То, что на бумаге можно было причислить к достоинствам новинки на поверку оказалось ее слабым местом. Не то чтобы все было очень плохо, но по современным меркам здесь упаковали емкую батарейку на 5160 мАч, а это уже серьезная заявка на живучесть.
Но связка Snapdragon 732G и 120-герцовый дисплей оказалась чем-то прожорливым в плане потребления энергии. Poco X3 оказался далеко от лидеров рейтинга. Похоже, что свою лепту внесло еще и то, что оптимизировать программное обеспечение и железо ребята из Poco еще не научились, делают это плохо. В итоге Poco X3 NFC разряжается быстрее Samsung Galaxy A51 c 4000 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем. И это с учетом того, что Samsung славится альтернативной «одаренностью» своих инженеров по части энергоэффективности фирменных чипов Exynos.
Мы получили очередное подтверждение тому, что емкий аккумулятор еще не гарантия продолжительной работы. Криворукие к адаптации прошивок под процессоры разработчики сделали свое черное дело. В плане автономности Poco X3 выглядит уныло и в дисциплине автономность работы он пасует перед конкурентами. Правда, при 120-герцовом IPS‑дисплее сложно было рассчитывать на чудеса выносливости.
Наш полный фирменный тест автономности вы найдете по этой ссылке, а возможность покупки Poco X3 и других устройств по низким ценам ищите на просторах Andro price.
|
Смартфон
|
Poco X3 NFC
|
Redmi Note 9 Pro
|
Емкость аккумулятора
|
5160 мАч
|
5020 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
95%
|
96%
|
Antutu & 3DMark
|
90%
|
92%
|
PUBG (1 час)
|
75%
|
79%
|
Основная камера
(30 мин)
|
66%
|
67%
|
Просмотр YouTube
(1 час)
|
58%
|
62%
|
Диктофон (15 мин)
|
55%
|
60%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
46%
|
49
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
7 часов и 32 минуты
|
9 часов и 01 минута
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Комментарии