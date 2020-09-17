Время работы POCO X3 по сравнению с Redmi Note 9 Pro! Результат расстроил

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Проверили время работы POCO X3 и сравнили результат с Redmi Note 9 Pro. Могло бы быть и лучше...

Провели наш фирменный тест автономности смартфона Poco X3 и сравнили время работы с Redmi Note 9 Pro. Рассчитывали, что он проживет дольше...Но, увы, с автономностью все оказалось не так гладко и радужно. То, что на бумаге можно было причислить к достоинствам новинки на поверку оказалось ее слабым местом. Не то чтобы все было очень плохо, но по современным меркам здесь упаковали емкую батарейку на 5160 мАч, а это уже серьезная заявка на живучесть.

Но связка Snapdragon 732G и 120-герцовый дисплей оказалась чем-то прожорливым в плане потребления энергии. Poco X3 оказался далеко от лидеров рейтинга. Похоже, что свою лепту внесло еще и то, что оптимизировать программное обеспечение и железо ребята из Poco еще не научились, делают это плохо. В итоге Poco X3 NFC разряжается быстрее Samsung Galaxy A51 c 4000 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем. И это с учетом того, что Samsung славится альтернативной «одаренностью» своих инженеров по части энергоэффективности фирменных чипов Exynos.

Мы получили очередное подтверждение тому, что емкий аккумулятор еще не гарантия продолжительной работы. Криворукие к адаптации прошивок под процессоры разработчики сделали свое черное дело. В плане автономности Poco X3 выглядит уныло и в дисциплине автономность работы он пасует перед конкурентами. Правда, при 120-герцовом IPS‑дисплее сложно было рассчитывать на чудеса выносливости.

Наш полный фирменный тест автономности вы найдете по этой ссылке, а возможность покупки Poco X3 и других устройств по низким ценам ищите на просторах Andro price.

Смартфон Poco X3 NFC Redmi Note 9 Pro Емкость аккумулятора 5160 мАч 5020 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 95% 96% Antutu & 3DMark 90% 92% PUBG (1 час) 75% 79% Основная камера (30 мин) 66% 67% Просмотр YouTube (1 час) 58% 62% Диктофон (15 мин) 55% 60% Фильм оффлайн (1 час) 46% 49 WOT Blitz до 0% до 0% Общее время работы: 7 часов и 32 минуты 9 часов и 01 минута

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