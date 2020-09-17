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Время работы POCO X3 по сравнению с Redmi Note 9 Pro! Результат расстроил

17.09.2020 2058 0

Проверили время работы POCO X3 и сравнили результат с Redmi Note 9 Pro. Могло бы быть и лучше...

 

Провели наш фирменный тест автономности смартфона Poco X3 и сравнили время работы с Redmi Note 9 Pro. Рассчитывали, что он проживет дольше...Но, увы, с автономностью все оказалось не так гладко и радужно. То, что на бумаге можно было причислить к достоинствам новинки на поверку оказалось ее слабым местом. Не то чтобы все было очень плохо, но по современным меркам здесь упаковали емкую батарейку на 5160 мАч, а это уже серьезная заявка на живучесть.

 

Время работы POCO X3 по сравнению с Redmi Note 9 Pro! Результат расстроил – фото 1

 

Но связка Snapdragon 732G и 120-герцовый дисплей оказалась чем-то прожорливым в плане потребления энергии. Poco X3 оказался далеко от лидеров рейтинга. Похоже, что свою лепту внесло еще и то, что оптимизировать программное обеспечение и железо ребята из Poco еще не научились, делают это плохо. В итоге Poco X3 NFC разряжается быстрее Samsung Galaxy A51 c 4000 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем. И это с учетом того, что Samsung славится альтернативной «одаренностью» своих инженеров по части энергоэффективности фирменных чипов Exynos.

 

Мы получили очередное подтверждение тому, что емкий аккумулятор еще не гарантия продолжительной работы. Криворукие к адаптации прошивок под процессоры разработчики сделали свое черное дело. В плане автономности Poco X3 выглядит уныло и в дисциплине автономность работы он пасует перед конкурентами. Правда, при 120-герцовом IPS‑дисплее сложно было рассчитывать на чудеса выносливости.

 

Наш полный фирменный тест автономности вы найдете по этой ссылке, а возможность покупки Poco X3 и других устройств по низким ценам ищите на просторах Andro price

 

Смартфон

Poco X3 NFC

Redmi Note 9 Pro

Емкость аккумулятора

5160 мАч

5020 мАч

Этапы теста

 

 

Фронтальная камера (30 мин)

95%

96%

Antutu & 3DMark

90%

92%

PUBG (1 час)

75%

79%

Основная камера

(30 мин)

66%

67%

Просмотр YouTube

(1 час)

58%

62%

Диктофон (15 мин)

55%

60%

Фильм оффлайн (1 час)

46%

49

WOT Blitz

до 0%

до 0%

Общее время работы:

7 часов и 32 минуты

9 часов и 01 минута

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.09.2020

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Время работы POCO X3 по сравнению с Redmi Note 9 Pro! Результат расстроил