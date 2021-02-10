Все что известно о iQOO Z5 накануне анонса

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Среднебюджетник iQOO Z5 получит ряд флагманских черт

На 23 сентября назначена премьера iQOO Z5, который затем 27 сентября дебютирует в Индии. Как это нередко бывает, еще до анонса смартфона в сеть досрочно сливают информацию о его характеристиках. Сегодня больше рассказали о iQOO Z5.

По информации китайского инсайдера, смартфон получит 120-герцовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой отклика сенсора 240 Гц. Для фронтальной камеры на 16-мегапикселей по центру верхней части экрана предложат круглое отверстие. В качестве аппаратной платформы iQOO Z5 получил Snapdragon 778G, который будет работать в тандеме с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5.

Смартфон будет поставляться с 128/256 Гб постоянной памяти UFS 3.1, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. На тыльной стороне установят тройную основную камеру 64 Мп (Samsung GW3) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив).

Дисплей iQOO Z5 будет прикрывать стекло Gorilla Glass 5, а тыльная крышка изготовлена из поликарбоната и рамка из алюминия. Смартфон получит порт USB Type-C, дактилоскопический датчик на торце, систему охлаждения, поддержку Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой iQOO.

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Источник: gizmochina