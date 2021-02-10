Все детали и дата презентации Realme GT 2 Master Explorer Edition

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﻿ Запуск состоится уже 12 июля в 9 утра по киевскому времени.

В этом году, компания Realme готовит ещё как минимум один флагман под названием GT 2 Master Explorer Edition. Он уже прошел сертификацию в 3C и TENAA, а теперь появился официальный постер, раскрывающий дату презентации новинки.





Смартфон, как и полагается флагману второй половины 2022 года, будет построен на базе Snapdragon 8+ Gen1. Ожидается, что он, в зависимости от версии, получит 128, 256 либо 512 Гб постоянной памяти и 6, 8 или 12 Гб оперативной. Девайс также будет оснащен Amoled экраном диагональю 6,7 дюймов с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. За автономность устройства будет отвечать батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.





Тыльная камера realme GT 2 Master Explorer Edition получит три объектива, главный и широкоугольный получат разрешение по 50 Мп, а третий датчик будет затычкой на 2 Мп. Фронтальная камера будет представлена единственным датчиком разрешением 16 Мп. Смартфон также должен получить подэкранный сканер отпечатков пальцев и оболочку Realme UI 3.0 на основе Android 12. Новинка будет представлена в четырёх цветовых решениях: белом, темно-сером, коричневом и зелёном.

Источник: gizmochina.﻿