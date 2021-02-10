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Все подробности об Asus ROG Phone 6

26.06.2022 160 0

Первый на Snapdragon 8+ Gen1 

 

 По традиции, Asus в середине лета представляет новое поколение собственных игровых смартфонов ROG Phone. И этот год не является исключением. По информации, предоставленной самой компанией, новинка будет представлена уже 5 июля.

 

ROG Phone 6 в базе данных TENAA

 

 Благодаря утечкам из базы данных TENAA и бенчмарка Geekbench, нам уже известны многие подробности о характеристиках девайса. Так, нам известно, что ROG Phone 6 будет построен на базе нового флагманского чипа Snapdragon 8+ Gen1, работающего в связке с 18 Гб оперативной памяти и 512 Гб накопителя. Также игровой монстр получит 6,78-дюймовый Amoled экран с разрешением FullHD+ и впечатляющей частотой развертки до 165 Гц, под поверхностью которого будет размещен сканер отпечатков пальцев. За автономность смартфона будет отвечать батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 ватт. Корпус смартфона получит защиту от брызг по стандарту ipx4.

 

Тизер ROG Phone 6

 

 Камера, хоть это и далеко не главный аспект игрового устройства, также будет на хорошем уровне. Она будет представлена тремя датчиками изображения, главный из которых разрешением 64 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 12 Мп. 

 

Тизер ROG Phone 6

 

Также ожидается, что Asus ROG Phone 6 унаследует от предшественника небольшой дополнительный дисплей на задней панели. Остальные подробности, включая цену, узнаем уже непосредственно на презентации, которая пройдет 5 июля.

 

Источник: gizmochina 

Asus ROG ROG Phone 6
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 26.06.2022

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