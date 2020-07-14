Все подтвердилось. OnePlus Nord показали вживую

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Сливы о OnePlus Nord начались давно. Хотя ранее он был известен нам как OnePlus 8 Lite и в качестве аппаратной платформы ему сватали Dimensity 1000. А на прошлой неделе стало понятно, как будет выглядеть новинка. Но что-то восторга не наблюдается. Большинство спокойно отнеслись к его экстерьеру, и только, пожалуй, к сдвоенной фронталке многие остались неравнодушны, причем не в позитивном русле.

Дизайн

За неделю до анонса OnePlus Nord компания решила, что нет смысла хранить в тайне то, что уже известно всем. Новинку было решено явить на всеобщее обозрение, а честь показать ее выпала соучредителю компании Карлу Пею. Сделано это было в ходе интервью з известным блогером Маркусом Браунли. Думаю, что не нужно быть прорицателем, чтобы понимать, кто первым сделает обзор на OnePlus Nord.

Если кратно охарактеризовать внешность новинки, то субъективно, ничего особенного. OnePlus Nord точно не отличается оригинальностью и индивидуальностью. Похоже, что сзади и спереди смартфон прикрыт стеклом, но, если в случае с флагманами компания предпочитает использовать матовое стекло, то у Nord «спинка» глянцевая. Как и ожидалось, селфи-камера получила два объектива, а на тыльной стороне по вертикали в ряд выстроились четыре модуля.

А еще обратите внимание, что во время интервью Карл Пей находился с наушниками голубого цвета. Почти наверняка это OnePlus Buds, получившие яркую расцветку.

Что касается темы беседы топ-менеджера компании и известного блогера, то в основном она касалась стоимости производства смартфонов. Так, чтобы сделать герметичным корпус, нужно около $15, но это без учета затрат на проведение тестов и приобретение специального оборудования для этого. А вот установка NFC чипа обойдется всего в $4.

Источник: xda-developers