Все про Xiaomi 12 Ultra: характеристики и цена

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Для камеры выбрали ту же схему датчиков, что используется в Xiaomi Mi 11 Ultra, но изменят главный сенсор и усовершенствуют алгоритмы обработки снимков

Xiaomi 12 Ultra должен стать главным флагманом компании в этом году. Именно он должен продемонстрировать ее амбиции стать лидером мобильного рныка и умение создавать лучший камерофон. Чем же аппарат намерен утереть нос конкурентам?

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Подоспели слухи, что Xiaomi 12 Ultra получит 6,73-дюймовый OLED‑дисплей разрешением 2К и с частотой обновления 120 Гц. Это матрица E5 от Samsung с поддержкой динамической частоты обновления LTPO 2.0. Аппаратной основой послужит чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus, предложат 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гб постоянной UFS 3.1.

Емкость батареи Xiaomi 12 Ultra составит 4900 мАч и предложат быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также беспроводную на 50 Вт. Смартфон оснастят дисплейным сканером отпечатков пальцев, ИК-портом, стереодинамиками, линейным вибромотором и защитой от воды IP68.

Камеры, которые должны победить:

основной модуль: 50 Мп, Sony IMX989, оптический стаб;

ультраширик, 48 Мп;

телеобъектив, 48 Мп, OIS, 120-кратный гибридный зум;

фронтальная камера на 32 Мп.

А еще отдельный процессор обработки изображений Surge C2. Работать Xiaomi 12 Ultra будет под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой MIUI. На выбор предложат четыре модификации, где младшая с 8/256 Гб памяти может стоить $885. Прочие три версии: 12/256 Гб — $960, 12/512 Гб — $1005 и 16/512 Гб — $1080.

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Источник: equalleaks