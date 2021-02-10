Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Все, что известно о Redmi K70 Ultra - 1.5K 8T Oled дисплее, флагманском железе и огромном объеме памяти

Все, что известно о Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T) - 1.5K 8T Oled дисплей, флагманское железо и огромный объем памяти

22.01.2024 84 0

НАСТОЯЩИЙ ФЛАГМАН

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о деталях будущего флагмана от Redmi – модели K70 Ultra, который затем станет Xiaomi 14T Pro.

Все, что известно о Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T) - 1.5K 8T Oled дисплей, флагманское железо и огромный объем памяти – фото 1

По его данным, K70 Ultra оснастят одним из самых ярких на рынке экранов – с пиковой яркостью аж 5000 нит, как у Honor Magic6.

Также смартфон может получить 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ встроенного накопителя UFS 4.0. Относительно процессора – нас здесь ожидает флагманский чипсет от MediaTek – Dimensity 9300.

Все, что известно о Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T) - 1.5K 8T Oled дисплей, флагманское железо и огромный объем памяти – фото 2

Таким образом, Redmi K70 Ultra присоединится к клубу смартфонов с сумасшедшим количеством памяти. Сегмент, занявший смартфон - младший флагман на уровне Xiaomi 14. Осталось узнать о камерах и цене этого зверя. Ждем следующих сведений!

Источник - dcs

Автор: Andrii S. Дата публикации: 22.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Все, что известно о Redmi K70 Ultra (Xiaomi 14T) - 1.5K 8T Oled дисплей, флагманское железо и огромный объем памяти