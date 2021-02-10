Встречайте: Huawei XMAG. Заменитель Leica создан

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Huawei заявляет об амбициях продолжать создавать лучшие камерофоны на рынке

Многие знают, что несколько лет Leica активно сотрудничала с Huawei в деле вывода мобильных камер на более высокий уровень. Но после небезызвестных событий немецкая компания переключила свое внимание на других производителей. В орбиту ее интересов попали Sharp и Xiaomi.

Huawei не стала долго печалиться из-за разрыва отношений с Leica и решила, что «импортозамещение наше все» и надо двигаться дальше. Вчера компания объявила о создании собственного бренда Huawei XMAG, который будет заточен на создании технологий обработки изображений. Решено объединить накопленный компанией опыт, практику и креативность, которые позволят новому бренду совершить прорыв в мобильной фотографии.

Объясняя создание Huawei XMAG, компания говорит о том, что прекращение сотрудничества с Leica вовсе не означает того, что она намерена распрощаться с имиджем производителя первоклассных камерофонов. Китайцы благодарны Leica за бесценный опыт и знания, которые пригодятся в деле развития Huawei XMAG.

Как скоро мы увидим реальные результаты работы бренда Huawei XMAG, сказано не было. Возможно, уже в этом году на рынке появятся смартфоны с логотипом Huawei XMAG на тыльной стороне. Почти наверняка это будут устройства флагманского уровня.

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Источник: gadgettendency