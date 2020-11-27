Выгодный шопинг: Poco M3, беспроводные наушники от Oppo и Mifa
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В срезе актуальных предложений — Poco M3. Это новый смартфон с приличной автономностью и его сейчас охотно предлагают приобрести многие продавцы. Есть также возможность прикупить беспроводные наушники от Oppo или Mifa.
POCOM3
Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч
Версия: 4/64 Гб
Цена: RU $124,74 /UA $121
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Версия: 4/128 Гб
Цена: RU $144,74/UA $141
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Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo
Характеристики: EncoX, ANC, Bluetooth 5.2, динамические драйверы 11 мм, 535 мАч, IP54
Цена: UA $121.37/RU $123.53 - https://lite.bz/Or52LZ
Купон магазина $1 + промокод "2020FRIDAY"UA / "KLASS300"RU
Беспроводные наушники с зарядным кейсом Mifa
Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч
Цена: $15 - https://lite.al/dZvPb
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