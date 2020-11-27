Выгодный шопинг: Poco M3, беспроводные наушники от Oppo и Mifa

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Купить Poco M3, беспроводные наушники от Oppo и Mifa со скидкой

Сегодня проходит одна из крупнейших и популярных распродаж «Черная пятница». Надеемся, что вам удалось что-то урвать по сниженной цене и это была действительно полезная и выгодная покупка для вас. Но, если по каким-то причинам вы все еще находитесь в поисках интересных предложений, предлагаем вам взглянуть на нашу уже ставшую традиционной подборку гаджетов, которые можно прикупить сейчас за меньшие деньги.

В срезе актуальных предложений — Poco M3. Это новый смартфон с приличной автономностью и его сейчас охотно предлагают приобрести многие продавцы. Есть также возможность прикупить беспроводные наушники от Oppo или Mifa.

POCOM3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч

Версия: 4/64 Гб

Цена: RU $124,74 /UA $121

Промокод "OLDLORD11"RU / "2020FRIDAY"UA

Версия: 4/128 Гб

Цена: RU $144,74/UA $141

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Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo

Характеристики: EncoX, ANC, Bluetooth 5.2, динамические драйверы 11 мм, 535 мАч, IP54

Цена: UA $121.37/RU $123.53 - https://lite.bz/Or52LZ

Купон магазина $1 + промокод "2020FRIDAY"UA / "KLASS300"RU





Беспроводные наушники с зарядным кейсом Mifa

Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч

Цена: $15 - https://lite.al/dZvPb



