Вышел Asus Zenfone 8 Flip: мощно, поворотно и топтание на месте

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Компания выпустила Asus Zenfone 8 Flip, который во многом повторяет предшественника

В 2019 году Asus представила Zenfone 6, который предложил поворотную камеру. Идея показалась интересной, но не запредельно новаторской, ведь подобные решения были и раньше, а на рынке царила мода на выдвижные фронталки. Подход Asus удивил своей конструкцией и тем, что компания оказалась вне трендов. Но сами фотовозможности Zenfone 6 разочаровали и флер уникальности быстро развеялся.

Тем не менее, сама идея с поворотной камерой продолжает жить и сегодня представили Asus Zenfone 8 Flip — очередной смартфон компании с камерой-крутилкой. Большого прогресса на фоне предшественника не произошло. По сути, компания перевыпустила Zenfone 7 Pro, предложив другую платформу, упростив камеру, отправив сканер отпечатков пальцев под дисплей и дав Android 11.

Начнем с экрана, который мало изменился по сравнению с Zenfone 7 Pro. Тут установили 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Лицевая панель плоская и без всяких «вкраплений», а на тыльной стороне установлен поворотный модуль камеры с тремя объективами. Выделенной фронтальной камеры не предусмотрено, за все фото отвечает поворотная камера.

Сам набор датчиков почти аналогичен тому, что предлагает Zenfone 7: основной модуль Sony IMX686 на 64 Мп со светосилой f/1.8, ширик Sony IMX363 разрешением 12 Мп и телевик OmniVision OV08A на 8 Мп с 3–кратным оптическим увеличением. Не обошлось в Zenfone 8 Flip и без даунгрейда — систему оптической стабилизации изображения «выпилили».

Начинка — топ. Установлена платформа Snapdragon 888, быстрая оперативка LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Объем оперативной памяти 8/16 Гб, а постоянной 128 Гб или 256 Гб.

Аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 30 Вт. Получил Asus Zenfone 8 Flip модуль NFC, стереодинамики, усилитель NXP TFA9874, дисплейный сканер отпечатков пальцев и Android 11 с оболочкой ZenUI 8. Сертификации IP нет, что логично, учитывая наличие поворотной камеры.

В Европе за смартфон просят от 799 евро, в Украине версию с 8/128 Гб оценили 24 999грн. (обычная цена 26 999грн.) и за модификацию с 16/256 Гб просят 28 999грн.

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Источник: youtube