Вышел Moto Edge X30 с подэкранной камерой

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Moto Edge X30 стал первым на рынке устройством с Snapdragon 8 Gen 1 и камерой на 60 Мп под дисплеем

В декабре прошлого года состоялась премьера Moto Edge X30, сумевшего перехватить титул первого с Snapdragon 8 Gen 1 у Xiaomi 12. Тогда же стало известно, что компания в будущем выпустит еще одну версию флагмана, которая будет предлагать подэкранную фронтальную камеру. И вот сегодня Motorola сдержала слово и выпустила Edge X30 с камерой на 60 Мп под поверхностью дисплея.

Аппарат вышел только в одной конфигурации с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной. Все прочие характеристики за исключением частоты обновления экрана, дублируют те, что предлагает «обычный» вариант флагмана. Оценили его в $630, но первые покупатели в Китае смогут приобрести Moto Edge X30 с $550. Это означает, что эта модель становится одной из самых доступных с Snapdragon 8 Gen 1.

Напомним, что Moto Edge X30 оснащен 120-герцовым 6,7-дюймовый экраном разрешением FullHD+, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, системой жидкостного охлаждения и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой. Основная камера обладает тремя датчиками 50 Мп + 50 + 2 Мп. Руководит работой Moto Edge X30 операционная система Android 12 с оболочкой My UI 3.0.

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Источник: cnbeta