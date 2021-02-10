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Вышел порт Google Camera 8.4 для многих Android-устройств. Как установить

29.01.2022 8333 3

Установить мощный инструмент, чтобы сделать камеру лучше

Каждую осень новейшие функции Google Camera дебютируют на флагманских устройствах Pixel, а затем переходят на более старые смартфоны. Также случилось и с Google Camera 8.4, которая до недавнего времени была эксклюзивом для смартфонов Pixel. И вот благодаря разработчику с ником BSG новая версия приложения получит более широкое распространение — она приходит на устройства на базе Android.

 

Вышел порт Google Camera 8.4 для многих Android-устройств. Как установить – фото 1


Умелец портировал программу с Android 12, а затем адаптировал ее для других смартфонов. Мод протестирован и успешно работает на таких устройствах: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco X2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone, Poco X3 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 9 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и другие.


Новый порт доступен для большого количества Android - смартфонов. Однако есть некоторые ограничения, но основное из них связано с необходимостью наличия поддержки Camera2 API. Также важно убедиться, что ваш смартфон работает под управлением Android 10 и более новой версии операционной системы.


Ключевые функции GCAM 8.4 и журнал изменений:


  • множество новых функций;
  • оптимизация и лучшее управление кодами;
  • добавлен режим AUX с обнаружением кнопок;
  • настройки в меню Advanced > Auxiliary, Stream config, Ram patcher, Noise model, Custom lib, XML;
  • исправлены ряд ошибок;
  • в настройки «Модель» и «Интерфейс» добавлены «формат предварительного просмотра», «жесткий уровень», «pixel 7»;
  • исправлена ​​работа некоторых режимов;
  • изменено несколько алгоритмов работы (возможно модификация будет работать на некоторых смартфонах Huawei).

 

Вышел порт Google Camera 8.4 для многих Android-устройств. Как установить – фото 2

 

Новую версию Google Camera можно опробовать уже сейчас. Сделать это можно, следуя инструкции:

 

  • проверьте, что смартфон работает под управлением Android 10 или новее и есть поддержка Camera2 API;
  • загрузите файл APK по этой ссылке;
  • в настройках разрешите установку приложений из неизвестных источников;
  • откройте в браузере раздел «Скачанные файлы и установите приложение;
  • запустите Google Camera и предоставьте разрешения.

 

Если вы выполнили это, делитесь своим опытом и впечатлениями с другими и не забудьте указать свою модель смартфона. Напоминаем, что у нас нет возможности протестировать работу GCAM 8.4 на всех устройствах.

 

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Источник: gizchina

Google Camera 8.4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2022

Комментарии

Вячеслав Лобоцкий -1
когда уже с huawei ее совместят...((
29.01.2022 17:22
___ULITKO___ Сергей -1
Я только 8.2 вижу версии
P. S. Увидел.
29.01.2022 16:50
Рудольф Геворкян 15
какую и множества версий 8.4 качать?
29.01.2022 15:41

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Вышел порт Google Camera 8.4 для многих Android-устройств. Как установить