Вышел порт Google Camera 8.4 для многих Android-устройств. Как установить

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Уст ановить мощный инструмент, чтобы сделать камеру лучше

Каждую осень новейшие функции Google Camera дебютируют на флагманских устройствах Pixel, а затем переходят на более старые смартфоны. Также случилось и с Google Camera 8.4, которая до недавнего времени была эксклюзивом для смартфонов Pixel. И вот благодаря разработчику с ником BSG новая версия приложения получит более широкое распространение — она приходит на устройства на базе Android.









Умелец портировал программу с Android 12, а затем адаптировал ее для других смартфонов. Мод протестирован и успешно работает на таких устройствах: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco X2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone, Poco X3 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 9 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и другие.





Новый порт доступен для большого количества Android - смартфонов. Однако есть некоторые ограничения, но основное из них связано с необходимостью наличия поддержки Camera2 API. Также важно убедиться, что ваш смартфон работает под управлением Android 10 и более новой версии операционной системы.





Ключевые функции GCAM 8.4 и журнал изменений:





множество новых функций;

оптимизация и лучшее управление кодами;

добавлен режим AUX с обнаружением кнопок;

настройки в меню Advanced > Auxiliary, Stream config, Ram patcher, Noise model, Custom lib, XML;

исправлены ряд ошибок;

в настройки «Модель» и «Интерфейс» добавлены «формат предварительного просмотра», «жесткий уровень», «pixel 7»;

исправлена ​​работа некоторых режимов;

изменено несколько алгоритмов работы (возможно модификация будет работать на некоторых смартфонах Huawei).

Новую версию Google Camera можно опробовать уже сейчас. Сделать это можно, следуя инструкции:

проверьте, что смартфон работает под управлением Android 10 или новее и есть поддержка Camera2 API;

загрузите файл APK по этой ссылке

в настройках разрешите установку приложений из неизвестных источников;

откройте в браузере раздел «Скачанные файлы и установите приложение;

запустите Google Camera и предоставьте разрешения.

Если вы выполнили это, делитесь своим опытом и впечатлениями с другими и не забудьте указать свою модель смартфона. Напоминаем, что у нас нет возможности протестировать работу GCAM 8.4 на всех устройствах.

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Источник: gizchina