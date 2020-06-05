Вышла версия Google Camera 7.4: что нового и интересного

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Приложение Google Camera известно многим пользователям и считается чуть ли не «манной небесной», способной покачать камеры Android-смартфонов и вывести качество фоточек на новый уровень. За последние годы утилита стала лучше и процесс совершенствования не прекращается. Вышло обновление Google Camera 7.4, которое приносит ряд любопытных изменений.

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Что нового

Новая версия приложения упрощает запуск 4К-видео на Pixel-фонах. Ранее пользователям приходилось выбирать желаемое разрешение в меню настроек камеры, а теперь будет достаточно кликнуть по стрелке в видоискателе, чтобы вывести на экран переключатель на воспроизведение видео 4К.

Еще одно нововведение — поддержка 8-кратного зума при записи видео на Pixel 4 и Pixel 4 XL. В таком режиме нельзя использовать частоту кадров «auto» или «60fps, доступные при записи видео в формате 1080р. В Google Camera 7.4 появилась поддержка смартфонов Pixel 4a и Pixel 5, а это лишний раз подтверждает, что такие модели выйдут.

Google Pixel 5 XL отменен?

Обращает на себя внимание отсутствие указания на поддержку Pixel 4a XL и Pixel 5 XL, что можно расценивать как то, что выход таких смартфонов в планы компании не входит. До сегодняшнего дня не было предпосылок полагать, что пятое поколение Pixel-фонов лишится увеличенной версии.

Источник: 9to5google