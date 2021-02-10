Вышла вторая бета-версия One UI 4.0 с дизайном Material You

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Разработчики Samsung всерьез работают над улучшением анимации

В сентябре Samsung выпустила первую бета-версию One UI 4.0 для своих флагманов серии Galaxy S21. Четвертая итерация фирменной оболочки привнесла ряд новшеств и изменений, но при этом она не предложила одну из фишек — дизайн Material You, который стал отличительной чертой Android 12. Прошло немного времени и этот недостаток исправлен.

Компания выкатила вторую-бета версию One UI 4.0, которая как раз и наделена такой особенностью как адаптивное цветовое оформление оболочки под обои, избранные пользователем. В числе новшеств также стоит отметить функцию «подкачки» оперативной памяти RAM Plus, которую уже получили Galaxy A52/A52s и Galaxy Z Fold 3.

Обновленная анимация One UI 4.0 оказалась и в центре внимания известного сетевого информатора Ice Universe, который выложил на своей странице в Twitter ролик, демонстрирующий плавную работу анимации при открытии приложений. Фон также получил эффект размытости и объемности.

На данном этапе компания продолжает тестировать оболочку и как скоро будет готова выкатить ее стабильную сборку, достоверной информации нет. Можно лишь строить догадки, что финальный апдейт One UI 4.0 появится в смартфонах семейства Galaxy S22 и они станут дебютными для новой прошивки.

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Источник: tudocelular