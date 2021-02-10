Функцию подкачки оперативной памяти внедрила и Samsung

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Смартфоны Samsung получат функцию, которую активно продвигают китайцы в своих гаджетах

В последнее время китайские компании начали активно продвигать идею виртуального расширения оперативной памяти. Ее уже активно предлагают в своих устройствах такие компании как Oppo, Vivo, Realme и Xiaomi. Этот же тренд подхватила и Samsung, которая предложила функцию виртуального расширения оперативной памяти RAM Plus.

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Новая технология позволит виртуально расширять оперативку и первой ее получил Galaxy A52s. Новая фишка появилась с приходом нового обновления и позволяет «нарастить» оперативную память на 4 Гб. К физической памяти добавляется виртуальная, выделенная из накопителя. Больший объем оперативной памяти позволяет увеличить многозадачность и быстродействие на смартфоне.

На данный момент неизвестно, какие смартфоны получат RAM Plus. Известно лишь то, что для ее распространения не требуется крупного обновления, ее будут рассылать вместе с патчами безопасности. Возможно, со временем компания объявит о том, на какие модели придет новая функция «подкачки» оперативки.

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Для устройств с большим объемом оперативки функция RAM Plus фактически вещь бесполезная. Она больше пригодится на бюджетных моделях со скромным объемом оперативки.

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Источник: twitter