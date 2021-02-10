Выйдет складной Vivo X Fold. Вот каким он будет

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В сеть слили информацию о характеристиках смартфона

Складные смартфоны ворвались на рынок и, похоже, что не собираются его покидать и пришли надолго. Vivo тут не в авангарде и явно не торопится представлять свое решение с гибким дисплеем. Но, поговаривают, что новый форм-фактор компания активно осваивает и в этом году может представить свой первый складной смартфон Vivo X Fold.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Vivo X Fold предложит конструкцию, обкатанную в Galaxy Fold и прочих аналогах. Он должен получить 8-дюймовый гибкий 2К-экран и дополнительный 6,5-дюймовый дисплей на внешней стороне разрешением FullHD+. Обе панели будут обладать частотой обновления 120 Гц, и каждая из них получит, интегрированный в нее сканер отпечатков пальцев.

Основная камера Vivo X Fold должна предложить четыре сенсора, где ключевой Samsung GN1 на 50-мегапикселей. Ассистировать ему должны 48 Мп ширик, 12 Мп телеобъектив и 8 Мп зум-периском с 5-кратным зумом. Питать смартфон Vivo X Fold будет аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и предложат беспроводную мощностью 50 Вт. Вполне ожидаемо, что в качестве аппаратной платформы новинка должна предложить Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: sparronews