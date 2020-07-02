WhatsApp крупно обновился: QR-коды с номерами, анимированные стикеры и другое

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WhatsApp до сих пор является самым популярным мессенджером в мире, но с каждым днём всё большую популярность набирают его конкуренты, во главе которых стоит недавно разблокированный в России Telegram. Принадлежащую Facebook компанию такая ситуация не устраивает, поэтому в мессенджер начали активно добавлять важные фишки, которые ранее почему-то игнорировались.﻿

Главное из обновления

Самым важным нововведением, пожалуй, стали анимированные стикеры. Такая казалось бы обычная для пользователей Telegram, WeChat и iMessage функция была добавлена разработчиками только в сегодняшнем обновлении —﻿ ранее любителям красивых картинок, ёмко отображающих эмоции приходилось довольствоваться только статичными изображениями. WhatsApp обещает сразу же представить несколько собственных паков, которые поспособствуют популярности нововведения.

Для бизнеса важным стало добавление QR-кодов, которые несут в себе информацию о номере владельца. Возможность вынести в один квадрат всю нужную для поиска профиля информацию есть даже в принадлежащем тому же Facebook Instagram, но в WhatsApp эта фишка появилась впервые. Это здорово улучшит опыт взаимодействия людей с визитками, ведь теперь в поле для контактной информации можно указать не длинный номер, который долго перепечатывать, а понятный любому смартфону QR-код.

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Последние два заметных новшества связаны в основном с визуальной частью. Во-первых, на ПК версии теперь доступна тёмная тема, но вряд ли об этом можно сказать что-то интересное, подобного результата те, кому это было действительно нужно уже давно добиваются при помощи специальных расширений.

Вторая функция более нишевая, она касается групповых видеозвонков. Теперь вы можете приблизить картинку любого человека просто нажав на неё. Важно помнить, что максимальное количество участников ограничено —﻿ в разговоре может находиться не более восьми человек.

Протестировать всё это сейчас, к сожалению, нельзя. Разработчики обещают добавить это всё в стабильные версии уже скоро.

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Источник: gsmarena