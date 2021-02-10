WhatsApp значительно повысил качество отправленных изображений. Telegram теперь не требуется?

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Мы этого ждали и вот

WhatsApp является одним из самых простых способов отправить фотографии где бы вы ни были, но пользователи уже давно увидели, что такие фотографии значительно теряют качество, становятся менее четкими. То есть во время этой обработки падает размер, разрешение и, главное, качество.

Всё изменилось с последним обновлением. WhatsApp наконец-то позволяет присылать фотографии в разрешении HD. Это означает, что обработка, которая происходит при отправке изображения через приложение, больше не испытывает значительного ухудшения качества.

Согласно WhatsApp, опция обмена фотографиями HD означает, что изображения могут иметь размер до 4096 x 2692. Но даже после обновления вы можете отправлять фотографии стандартного качества. В этом случае обработка изменит размер всего до обычного разрешения 1600 x 1052. Однако разрешение — это не единственное значение.

Что действительно сделало WhatsApp не столь замечательным с точки зрения обмена фотографиями, так это сжатие. В стандартном разрешении произошло значительное сжатие, чтобы файл изображения имел меньший размер. Несмотря на то что WhatsApp официально не сообщает, сколько сжатия происходит в варианте HD-фото, оно ниже, чем в стандартном режиме. Это означает, что размер файла все равно будет меньше размера оригинала. Кроме того, WhatsApp облегчает пользователям просмотр и загрузку отправленных фотографий.

При обновлении появится новый значок HD, когда поделитесь фотографией. Нажав ее, вы можете выбрать между двумя предыдущими настройками качества. Независимо от того, какой вы выберите, изображения будут зашифрованы сквозным.

Теперь обновление доступно для всех пользователей во всем мире. WhatsApp также планирует работать над функцией HD-видео.

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Источник: gizchina