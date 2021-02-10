Windows 11 будет дружить с Android-приложениями. И вот как

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Теперь владельцы десктопных версий смогут ставить Android утилиты

Вчера во время презентации Windows 11, Microsoft сообщила, что одной из фишек новой операционной системы станет поддержка Android-приложений. Теперь пользователям не придется использовать «костыли» в виде компиляторов и эмуляторов, чтобы запустить утилиты, заточенные для работы на зеленом роботе.

В новой операционной системе есть специальный инструментарий для этого. Для того, чтобы владельцы устройств с Windows 11 могли загрузить Android-приложения, Microsoft пришлось договориться с Amazon, чтобы они могли качать желанный софт с Amazon Appstore. При этом надобности устанавливать этот магазин приложений, не будет. Он уже будет частью Microsoft Store.

Все же странно, что компания не стала предлагать поддержку Google Play — основного источника Android-приложений. Возможно, ей не удалось договориться о сотрудничестве с Google. Сама же политика компании позволить ставить Android-утилиты на устройства с платформой Windows 11 продиктована желанием унифицировать свою систему и хоть так проникнуть в мобильный мир.

Правда, для того, чтобы от всей этой затеи был толк, разработчикам приложений придется попотеть над совместимостью гаджетов. Все дело в том, что утилиты адаптированы для работы на небольших экранах и они вовсе не предназначены для запуска на весь большой экран монитора. В приложениях необходимо будет предложить полноэкранный режим иначе об удобстве работы с ними в небольшом окне речь не будет идти.

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Источник: theverge