Xiaomi 11T и Xiaomi 12T – HyperOS (MIUI 15) пришел к вам! + ссылка на загрузку

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Поздравляем владельцев

Компания Xiaomi выпустила новую версию прошивки HyperOS на основе Android 14 для смартфонов Xiaomi 11T и 12T. Обновление предлагает обновленный дизайн интерфейса, улучшенную производительность и новые функции.

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки как через OTA, так и через Recovery. Размер файла для Xiaomi 11T составляет около 6.3 ГБ, а для 12T – 5 ГБ.

Xiaomi 11T был представлен в 2021 году. Он оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED с частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1200 и 108 Мп основной камерой. Первоначально работал под управлением MIUI 12.5.

Xiaomi 12T дебютировал в октябре 2022 года с 6,67-дюймовым дисплеем, чипсетом Dimensity 8100 Ultra и 108 Мп камерой. Запускался на MIUI 13.

Если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS можно здесь:

Напомним, что Xiaomi 12 и 12 Pro также уже обновились до HyperOS раньше. Обновление позволяет получить новые возможности MIUI 15 на этих смартфонах.