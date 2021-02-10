Xiaomi 12 неизбежен, Samsung Galaxy A53 почти хит и за этот iPhone 13 Pro не страшно

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Предлагаем очередной новостной выпуск, посвященный событиям, которые произошли в мире высоких технологий в последние дни. А там было на что посмотреть. Oppo представила смарт-очки и складной смартфон, Huawei хочет научить ноутбуки понимать жесты, на рынке появился пуленепробиваемый iPhone и Honor X30 разочаровал.

На мировых рынках компания Tecno в последнее время на слуху. У нее выходят достаточно интересные смартфоны и рекомендуем вполглаза наблюдать за новинками бренда, так как с каждым годом они все любопытнее и любопытнее. Тем более, что в будущем компания намерена предложить фишку iPhone последних поколений — матричную стабилизацию.

Несмотря на то, что Huawei итак уже изрядно истерзана и переживает не лучшие времена, она не пропадает с радаров политиков и журналистов. Очередное расследование показало, что компания причастна к созданию ПО для слежки за пользователями и теми, кто не угоден правящей партии Китая.

Есть у Huawei и более «мирные» разработки. Она хочет наделить лэптопы MateBook жестовым управлением и готовится выпустить «раскладушку» с гибким дисплеем без поддержки 5G, но дополнительным экраном на тыльной стороне. А бывший суббренд выпустил Honor X30 со слабым «железом» и завышенным ценником.

Samsung анонсировал планшет Galaxy Tab A8 для широких масс, а инсайдеры слили подробности о Galaxy A53, который будет базироваться на Exynos 1200. Продолжают в сети муссировать тему предстоящего выхода Galaxy S21 FE, который выходит с огромным опозданием и сомнительно, что его ждет успех на рынке.

«Дочки» BBK кроят смартфоны по одному лекалу. Почти братьями-близнецами станут OnePlus Nord 2 CE и Realme 9i. На неделе в сеть выложили ключевые характеристики OnePlus 10 Pro и стало известно, что realme GT 2 Pro получит ультраширик с рекордным углом обзора в 150 градусов.

Компания Caviar, известная своими люксовыми версиями смартфонов, выпустила iPhone 13 Pro Stealth 2.0, лишенный блока камер и способный выдержать выстрелы из огнестрельного оружия. Выглядит творение странно и стоит дорого.

Xiaomi сумела неплохо затариться чипом Snapdragon 870 и в следующем году выпустит еще одну модель с ним на борту. Завершает компания последние приготовления к анонсу Xiaomi 12 и есть вероятность, что в паре с ним дебютирует Xiaomi 12 Pro. Поговаривают, что «прошка» получит камеру под дисплеем и пьезоэлектрический динамик.

На днях Xiaomi ударила по рукам с Tianma и они займутся созданием дисплеев в тандеме. Выпустила компания и приставку Xiaomi Mi TV Stick с поддержкой 4G. Эти и другие новости подробно — на видео. В качестве бонуса предлагаем рубрику «Какая-то дичь» с забавными инфоповодами. Приятного просмотра!