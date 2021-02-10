Xiaomi 12 vs OnePlus 10 Pro: хвалим, ругаем и определяем лучшего

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Если $1000 для Вас «не деньги», тогда покупайте что-то из флагманов от А-брендов и проходите мимо. Для всех остальным мы сейчас будем разбираться, какой из китайских флагманов лучше: Xiaomi 12 и OnePlus 10 Pro. Нам предстоит разобраться, а за что, собственно говоря, просят деньги в обоих случаях. И какой смартфон предпочесть, если вам нужны максимальные характеристики за каждый потраченный доллар.

Давно замечено, что в недорогих смартфонах производителям приходиться изворачиваться в характеристиках, чтобы выпятить какую-то сильную сторону, способную нивелировать целый ряд компромиссов. В случае с флагманами все наоборот, тут прокачивают практически все параметры. Вот и сегодняшние соперники OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 предложили максимум возможного за запрошенный прайс.

Мы сегодня зайдем с позиции того, что оценим дизайн, экраны, эффективность системы охлаждения и производительность обеих претендентов. Конечно же, не обойдем стороной автономность и камеры. Расскажем о таких приятных и полезных моментах как работа сканера отпечатков пальцев и линейного вибромотра, а также выскажемся на тему того, какой из флагманов выдает более качественный звук.

Забегая наперед скажем, что Xiaomi 12 и OnePlus 10 Pro по большинству характеристик настолько схожи, что предметного обсуждения эти моменты не стоят. Но между двумя моделями все же есть отличия, они и решили спор, какой из двух смартфонов лучший. Все подробности — на видео. Полезного и приятного просмотра!