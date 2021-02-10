Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro обрастают подробностями

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Оба на Snapdragon 8 Gen 1 Plus, но габариты будут отличаться

Уже известно, что 20 мая Qualcomm должна представить флагманскую платформу Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Чип выглядит перспективным по части энергоэффективности и отсутствия проблем с перегревом, ему должен пойти на пользу переход на 4-нанометровую технологию от TSMC. Ожидается, что в случае и с этим процессором повторится история с очередностью выхода смартфонов с Snapdragon 8 Gen 1.

Первым свой аппарат с Snapdragon 8 Gen 1 Plus должна выпустить Motorola, а чуть позже это сделает Xiaomi. Причем у китайской компании может выйти минимум шесть смартфонов с новым чипом. Среди претендентов — Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. По данным информатора Digital Chat Station, Xiaomi 12S будет относительно компактным флагманом наших дней, который предложит изогнутый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Система основной камеры предложит три датчика изображения, где главный на 50 Мп с новым алгоритмом «аппаратного уровня».

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Что касается Xiaomi 12S Pro, то он также должен обладать дисплеем с изогнутыми кромками по бокам, но разрешение увеличится до QuadHD+. Экран должен поддерживать технологию LTPO 2.0 для динамической смены частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц исходя из отображаемого контента. Обещаны какие-то «корректировки дизайна» и новые цвета, а также быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

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Источник: weibo